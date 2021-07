Centro MeMe a Luglio Bambino, “esperienza da ripetere”

CAMPI BISENZIO – Per la prima volta quest’anno a Luglio Bambino c’era anche il Centro MeMe, con un progetto pensato per i bambini. Gloria Maffi si è occupata del progetto, è possibile fare un bilancio? Centro MeMe ha partecipato al progetto di Luglio bambino con Apprendi MeMe, aiuto compiti e non solo. Abbiamo pensato di […]

CAMPI BISENZIO – Per la prima volta quest’anno a Luglio Bambino c’era anche il Centro MeMe, con un progetto pensato per i bambini. Gloria Maffi si è occupata del progetto, è possibile fare un bilancio?

Centro MeMe ha partecipato al progetto di Luglio bambino con Apprendi MeMe, aiuto compiti e non solo. Abbiamo pensato di regalare ai bambini della Piana Fiorentina un’occasione unica per stare insieme e apprendere divertendosi, sperimentando tante attività diverse, progettando uno spazio su misura, seguito dai professionisti del Centro MeMe per alcune attività studiate appositamente per l’estate dei ragazzi. Le giornate si aprivano con l’attività “Conosciamoci”, dalle 8 alle 8.45, dove sono stati proposti ai bambini alcuni giochi per imparare a conoscersi meglio, interagire tra loro e fare gruppo. Dopodichè veniva ritagliato uno spazio per fare i compiti estivi supportati da tutor dell’apprendimento; dalle 10.30 alle 11 una bella merenda, per recuperare le energie; dalle 11 alle 12 le professioniste del Centro MeMe hanno guidato il gruppo in tante nuove avventure di apprendimento, con attività laboratoriali che hanno permesso ai bambini di fare esperienze e scoperte divertenti e creative, come l’arteterapia, il disegno creativo, la mindfullness e la pittura preistorica.

E lei quale ruolo ha avuto?

Ho potuto partecipare attivamente al progetto Apprendi MeMe e non solo in quanto tirocinante posta laurea, di psicologia presso il centro MeMe. Grazie ai miei studi e alle mie esperienze lavorative, Cipriana Mengozzi, amministratrice del Centro MeMe, mi ha dato l’opportunità di svolgere il ruolo di tutor dell’apprendimento durante tutte le giornate del progetto. Ho così potuto sostenere e supportare i bambini nel momento dei compiti estivi, aiutandoli in caso di difficoltà, suggerendo strategie per facilitare alcuni esercizi e supportando il mutuo aiuto tra i pari.

Come hanno reagito i bambini alle attività che avete proposto?

I bambini sono stati molto soddisfatti ed entusiasti delle attività proposte. Sono stati molto attivi e partecipi, predisposti a mettersi in gioco, sperimentare nuove attività e fare esperienze magari mai sperimentate prima. Durante l’ultima mattinata, i bambini hanno chiesto ripetutamente se questa esperienza sarebbe stata riproposta più avanti e si sono dimostrati volenterosi di ripeterla.

Quali sono le attività più apprezzate dai bambini?

I bambini sono rimasti molto soddisfatti del progetto in generale. Hanno amato in modo particolare i vari laboratori che quotidianamente le professioniste di Centro MeMe hanno proposto, dimostrandosi sempre propositivi e partecipi alle attività con entusiasmo. Inaspettatamente però hanno apprezzato molto anche il momento dei compiti, che, a detta loro, è risultato molto utile sia per la possibilità di avere qualcuno che potesse aiutarli nello svolgimento vero e proprio, sia per la condivisione con altri bambini di tale momento che svolto da soli sarebbe risultato più noioso e pesante.

Come giudica l’esperienza appena conclusa?

L’esperienza appena conclusa è stata molto bella e arricchente. Dal mio punto di vista mi ha permesso di fare nuove esperienze, conoscere diverse specialiste e le loro proposte laboratoriali, e condividere con il gruppo di bambini dei momenti unici e indimenticabili. In pochi giorni siamo riusciti a formare un gruppo di lavoro unito e compatto, in cui sono state condivise forti emozioni ed esperienze uniche che porteremo sempre con noi. Sono felice di aver scelto centro MeMe per il mio tirocinio post lauream, perché mi sta permettendo di mettermi veramente in gioco, mettendo in pratica tutto ciò che ho studiato negli anni. Formazione e professione è lo slogan giusto per centro MeMe e io, lo posso confermare.

L’esperienza sarà ripetuta?

Si certamente, stiamo già pensando al prossimo Luglio Bambino 2022. Nel frattempo partiranno dei laboratori a settembre. Per chi volesse può chiedere informazioni a: sostegnoallostudio@centromeme.it, o seguire Centro MeMe sulla nostra pagina Facebook.