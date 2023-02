Centro MeMe: aperto anche di domenica il servizio di Psicologia e Nutrizione

CAMPI BISENZIO – Quello tra la mente e il cibo è un rapporto stretto e delicato e in alcuni casi può diventare critico e conflittuale, imparare a conoscersi e ad alimentarsi è alla base di un corretto stile di vita. Per raggiungere l’equilibrio perfetto tra mente e corpo è necessario seguire i consigli dei professionisti. Psicologia e nutrizione la domenica mattina per rispondere a esigenze di chi ha problemi di orari di lavoro durante la settimana e per dare spazio a consulenze familiari o di coppia. Il servizio integrato viene proposto dal Centro MeMe – Formazione & Professione di Campi Bisenzio tutte le domeniche mattina. In ambulatorio la domenica dalle 9 alle 13 è possibile incontrare la psicologa psicoterapeuta Cipriana Mengozzi e la biologa nutrizionista Daniela Pungente per ottenere una dieta personalizzata, imparare a “resistere alle tentazioni”, raggiungere o migliorare il rapporto tra mente e corpo, oppure per riuscire a cambiare le abitudini non corrette e stare meglio.

La dottoressa Cipriana Mengozzi spiega il motivo della scelta del Centro MeMe di aprire il servizio la domenica mattina: “Siamo una realtà in crescita sul nostro territorio, punto di riferimento per chi desidera qualità professionale e flessibilità negli orari di apertura dei servizi. Le domeniche raccolgono consensi anche da fuori Firenze, e ci permettono di dare una risposta più ampia. La nostra collocazione, tra Asmana – Centro Benessere, Ikea e Centro Commerciale I Gigli consente di abbinare le visite a una bella gita domenicale nei dintorni”.

La dottoressa Daniela Pungente spiega invece l’importanza di una corretta alimentazione: “Alimentarsi correttamente è non solo importante, ma anche educativo. Le strette connessioni tra corpo e mente, ci hanno portato a pensare che offrire un Servizio integrato, dove la persona trova contemporaneamente in ambulatorio la nutrizionista e la psicologa, potesse ulteriormente migliorare il lavoro che già svolgiamo insieme. Spesso durante la prima visita nutrizionale mi trovo ad ascoltare da parte delle persone anche le problematiche psicologiche che non gli consentono di seguire una dieta, o che generano ansie e paure che appaiono a volte insormontabili. Per questo insieme alla dottoressa Mengozzi abbiamo deciso di unire le forze e offrire questo servizio nuovo e innovativo, in cui crediamo molto. La decisione della domenica vuol comunicare alle persone che ci può sempre essere uno spazio per se stessi e accoglie tutti coloro che, per difficoltà di gestione lavorativa o familiare, altrimenti non riuscirebbero a raggiungere gli obiettivi. Il lavoro che svolgo coi pazienti considera le abitudini, i comportamenti, le loro necessità specifiche: unire psicologia e nutrizione ci è sembrato innovativo e attuale in un contesto dove le problematiche col cibo rispecchiano spesso squilibri emotivi e difficoltà relazionali, che vanno oltre il semplice piano nutrizionale”. Per prenotazioni: nutrizione@centromeme.it, 3517920130.