Centro MeMe: apertura nel weekend e orari più lunghi durante la settimana

CAMPI BISENZIO – Apertura nel weekend per il Centro MeMe che allunga anche gli orari di ricevimento fino alle 22 nei giorni feriali. Per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di un professionista nell’ambito della Sanità e dell’educazione, cercando di far conciliare gli appuntamenti con i propri orari di lavoro e impegni familiari, […]

CAMPI BISENZIO – Apertura nel weekend per il Centro MeMe che allunga anche gli orari di ricevimento fino alle 22 nei giorni feriali. Per venire incontro alle esigenze di chi ha bisogno di un professionista nell’ambito della Sanità e dell’educazione, cercando di far conciliare gli appuntamenti con i propri orari di lavoro e impegni familiari, il Centro MeMe apre sabato e domenica e fino a sera tardi durante la settimana. Quello del Centro MeMe è l’unico servizio con questi orari sul territorio della Piana fiorentina.

A partire dal 1 aprile i primi servizi ad essere ampliati presso gli spazi del Centro MeMe Adulti in via Vittorio Veneto 36/A e del Centro MeMe Infanzia di via Milano 28 saranno: riabilitazione cognitiva, training di recupero di attenzione e della memoria, trattamento cognitivo della sindrome long-covid19 (Per appuntamenti: neuropsicologia@centromeme.it); nutrizione e piani alimentari per bambini, adolescenti e adulti (Per appuntamenti: nutrizione@centromeme.it); psicoterapia adulti, individuale e di coppia (Per appuntamenti: centromeme@centromeme.it); consulenza pedagogica geni- toriale/educativa e sostegno allo studio (Per appuntamenti: centromeme@centromeme.it).

La riabilitazione cognitiva consiste in programmi di valutazione e stimolazione delle capacità cognitive del nostro cervello. A questo servizio si possono rivolgere le persone che hanno subito un trauma, che hanno avuto problemi con l’invecchiamento o eventi cerebrali di varia natura (ictus, infezioni…), oppure chi soffre di “nebbia mentale” post covid. Il professionista è lo psicologo Dr. Massimiliano Testi (+39 348 805 1805).

Il Biologo Nutrizionista, è un esperto dell’alimentazione e della nutrizione: elabora piani nutrizionali sia per soggetti sani che per persone in condizioni patologiche. Inoltre, fornisce consigli per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano per bambini, adolescenti e adulti, per favorire il benessere dell’individuo e migliorarne lo stato di salute. Si occupa dello stile di vita delle donne in gravidanza e durante l’allattamento dando un supporto continuo. Valuta i bisogni nutrizionali ed energetici del paziente, prende in esame anche gli obiettivi specifici che l’individuo vuole raggiungere e in base a questi dati, elabora un piano nutrizionale personalizzato. Si occupa anche di disturbi alimentari, in collaboratorizione con gli psicologi psicoterapeuti e lo psichiatra. Professionista di riferimento: Bio- loga Nutrizionista, Dr.ssa Daniela Pungente (+39 345 440 3966).

La Pedagogia e la consulenza a genitori e ragazzi nel campo educativo e del Sostegno allo Studio, si occupa dei diversi approcci educativi che coinvolgono l’uomo e la donna nei diversi momenti e situazioni dello sviluppo. Non si occupa solo di bambini e infanzia, ma anche di altre fasce di età, adolescenza, età adulta, vecchiaia (o terza età), oltre alle condizioni di disabilità e ai Bisogni Educativi Speciali. Il Servizio di Sostegno e Potenziamento allo Studio, in particolare è coordinato e gestito da professionisti specializzati (psicologo, logopedista e pedagogista) nell’individuazione e trattamento dei DSAp (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), e viene effettuato con la collaborazione di personale qualificato che ha sviluppato competenze specifiche nell’assistenza allo studio di bambini e ragazzi con Disturbi dell’Apprendimento, Bisogni Educativi Speciali ed Alto Potenziale Cognitivo. Il professionista di riferimento è la pedagogista, Tutor degli apprendi- menti e formatrice, Dr.ssa Valentina Cecconi (+39 329 082 1960).

La psicoterapia individuale e di coppia, è rivolta ad adulti in difficoltà (crisi coniugali, attacchi di ansia e panico, disturbi ossessivo-compulsivi, problemi sul lavoro, violenze, mobbing, trauma post-covid, etc…) e presso il centro, oltre al lavoro dello psicologo psi- coterapeuta, vengono offerte anche valutazioni farmacologiche e psichiatriche per i servizi clinici e valutazioni giuridiche integrate (CTU/CTP). Il professionista a cui chiedere un appuntamento per questi servizi, è la Psicologa del lavoro, Psicoterapeuta e CTU Tribunale di Firenze, Dr.ssa Cipriana Mengozzi (3385426227).