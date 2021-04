Centro MeMe: dalla formazione alle nuove opportunità lavorative per giovani laureati. La storia di Michela D’Imporzano

CAMPI BISENZIO – E’ stato soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia che ci siamo resi conto, ancora di più, dell’importanza della formazione. Formazione che permette di crescere professionalmente e di individuare nuove opportunità per la ripresa delle attività. Un’attenzione particolare alla formazione per le professioni attuali e per quelle del futuro […]

CAMPI BISENZIO – E’ stato soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia che ci siamo resi conto, ancora di più, dell’importanza della formazione. Formazione che permette di crescere professionalmente e di individuare nuove opportunità per la ripresa delle attività. Un’attenzione particolare alla formazione per le professioni attuali e per quelle del futuro viene svolta dal Centro MeMe di Campi Bisenzio che è diventato anche un punto di riferimento per i giovani laureati nel settore legato al benessere psicologico delle persone. Per Michela D’Imporzano, 28enne di La Spezia, da poco laureata in Psicologia Clinica con una tesi di ricerca volta a indagare l’effetto della dipendenza da internet (Internet Addiction Disorder) sul rendimento accademico degli studenti, la formazione professionale innovativa e organizzata indirizzata alle attività del futuro, è fondamentale.

“Dopo il mio percorso di crescita ho finalmente incontrato il Centro MeMe, del quale mi sono letteralmente innamorata a prima vista. Parlando con Cipriana Mengozzi, psicologa del lavoro, Psicoterapeuta e Amministratore Unico del Centro di via Vittorio Veneto – racconta D’Imporzano – è emersa sin da subito una sintonia forte e la voglia di costruire qualcosa di valore creando un team di lavoro basato su competenze giovani e idee innovative. Al Centro MeMe ho trovato la mia dimensione, un centro polivalente ove la componente clinica propria della mia identità professionale incontra le realtà organizzative, integrando le visioni e generando un approccio completo, che consideri la persona, il gruppo e l’organizzazione come livelli da tenere sempre a mente per promuovere il benessere e la salute a 360 gradi”.

Il Centro MeMe è convenzionato per i tirocini curriculari, i tirocini post-lauream semestre sociale, stage ed effettuazione di tesi di Master con molti Enti formativi e Universitari. Se interessati, si possono chiedere informazion alla e-mail centromeme@centromeme.it. Un altro punto a favore del Centro MeMe di Campi Bisenzio, spiega D’Imporzano è l’attenzione che viene data “al contributo che i giovani professionisti possono portare, affiancati e supervisionati da psicologi senjor. Le idee vengono valorizzate e concretizzate, come nel mio caso, che ho scelto il Centro MeMe per svolgere uno stage professionalizzante durante il quale ho avuto modo di approfondire ulteriormente alcune tematiche quali il Technostress in ambito organizzativo, soprattutto a causa dei cambiamenti che stanno interessando il panorama sociale attualmente e ho redatto la mia Tesi di Master “Technostress e nuove modalità di lavoro: ricadute sul benessere individuale e organizzativo”. In ultimo, dopo aver svolto presso il Centro MeMe il Corso professionalizzante di Formazione Formatori per la Sicurezza – D.lgs. 81/08, ho iniziato con questo nuovo titolo a mettere a frutto le mie competenze e sono arrivati i primi incarichi di docenza, e ulteriori contatti con Agenzie formative accreditate della Regione Toscana, con cui il Centro MeMe collabora, a cui è stato trasmesso il mio curriculum dopo il percorso di crescita effettuato”.