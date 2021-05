Centro MeMe e Azimuth per parlare dei cinque pilastri della Leadership Educativa

CAMPI BISENZIO – Cinque pilastri per sostenere la Leadership Educativa: Cambia- mento, Educazione, Potenziale, Motivazione, Leadership. Ecco i 5 pilastri su cui pun- tare per sviluppare i programmi di educazione e promozione delle capacità e del ta- lento delle generazioni future. Il Centro MeMe – Formazione & Professione di Campi Bisenzio, unico esempio di struttura di questo genere in Toscana, ha fornito un’opportunità di crescita e arricchimento teorico-pratico ai Dirigenti, agli insegnanti, agli educatori e agli psicologi delle scuole della Regione Toscana, regalando un semi- nario online. Il seminario, che si è tenuto lunedì 24 maggio 2021, online su Piatta- forma Zoom, ha avuto lo scopo di introdurre i cinque pilastri fondanti di Leadership Educativa, per dare profondità e sostenibilità al necessario cambiamento scolastico che può completarsi solo con il coinvolgimento di tutta la scuola e delle famiglie, aiu- tando gli studenti a sviluppare le competenze e la sicurezza di cui hanno bisogno per condurre con successo la propria vita nella scuola e oltre.

“Leadership educativa – ha spiegato l’Amministratore Unico di Centro MeMe Srls, Cipriana Mengozzi – è un programma disegnato da Bruno Di Lascio e Alfonso Mar- tuscelli, di Azimuth Consulting – Roma, che promuove un processo di trasformazione culturale e didattico attraverso lo sviluppo della leadership e delle competenze chiave di questo millennio, che aiutano gli individui non solo nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevo- lezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono con la consapevolezza dei valori etici e di promozione del buon governo”. Già diverse scuole lo hanno sperimentato sul territorio nazionale, con entusiasmo ed ottimi risul- tati. Lo scopo del seminario è diffondere il progetto e farlo conoscere alle scuole del territorio, ai Dirigenti, agli insegnanti ed educatori, che per primi possono svilupparlo nel loro lavoro quotidiano.

Hanno partecipato al seminario una trentina di persone tra dirigenti scolastici, inse- gnanti ed educatori della scuola primaria e secondaria di primo grado della Regione Toscana, tra cui 4 dirigenti, 20 insegnanti, 6 psicologi, 2 educatori. Ciascuno ha ascoltato con interesse le esperienze presentate da una dirigente e un insegnante che sotto la guida di Azimuth hanno già realizzato il programma di Leadership educativa nella loro scuola. Sono intervenuti per i saluti – e con piacere sono invece restati col- legati fino alla fine, dato il loro interesse per la materia e per gli ulteriori sviluppi -, Fiorenzo Li Volti, Presidente ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici) Toscana e Anna Maria Roncoroni, psicologa e Presidente di AISTAP (Associa- zione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione), specializzata nell’e- ducazione e nell’insegnamento agli studenti dotati di elevate capacità cognitive e/o di un talento in un ambito specifico. Roncoroni ha evidenziato le condizioni di studio dei ragazzi plusdotati e le tecniche di insegnamento messe in atto dai docenti, esatta- mente in linea con la logica di sviluppo della Leadership educativa. In sede di semi- nario è stato anche annunciato un prossimo evento gratuito, che Centro MeMe offrirà alle scuole toscane in collaborazionecon AISTAP, proprio in tema di valorizzazione della plusdotazione e del talento.

“In questo difficile anno – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Ester Artese – i servizi del Centro MeMe assumono un valore ancora più importante sia per le famiglie che per il lavoro in generale. Per questo volevo ringra- ziare tutti i professionisti del Centro e in particolare la dottoressa Mengozzi per l’im- pegno costante e mirato al benessere della nostra comunità e per avere regalato que- sto ed altri percorsi formativi, come quello sul primo soccorso pediatrico del 6 marzo, per fornire un aiuto concreto alle scuole, alle famiglie e a tutti i nostri cittadini”.Dopo l’evento è stato diffuso il materiale a tutti i partecipanti e Centro MeMe si è di- chiarata disponibile ad un contatto successivo per approfondire le singole situazioni delle scuole che hanno partecipato e che ne faranno richiesta. “Siamo molti contenti della risposta che abbiamo ricevuto in occasione di questo primo evento dedicato alla Leadership Educativa,- conclude Mengozzi – in quanto abbiamo aperto un varco e una via di sperimentazione e crescita nell’ambito più importante: dare spazio, nuove op- portunità e fiducia ai cittadini e alle nuove generazioni. Come sempre, Centro MeMe cerca di cogliere nuovi spunti e innovative prospettive, per coniugare i bisogni e i de- sideri della comunità con le esigenze delle istituzioni, che siano esse scuole, enti lo- cali, organizzazioni. Crediamo fortemente nel ruolo della sperimentazione e della ri- cerca di nuove linee di sviluppo, e saremo ben lieti di sviluppare ulteriormente questa tematica, magari trovando una scuola disponibile a progettare con noi il primo per- corso di Leadership Educativa nella Regione Toscana”.