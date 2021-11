Centro MeMe: il ruolo del coach nelle aziende e nello sport

CAMPI BISENZIO- Nasce negli anni ’70 negli Stati Uniti d’America, proprio nel mondo sportivo, ad opera dello studioso ed esperto di tennis di Harvard, Timothy W. Gallwey, ma solo negli anni ’90 approda al mondo aziendale. Si tratta del “coaching” moderno, esploso nell’informazione mediatica con le Olimpiadi di Tokyo.

Timothy W. Gallway proponeva di integrare le competenze tecniche del coach sportivo, con una più ampia metodologia di supporto ad atleti e squadre, partendo dal principio che ci sono delle interferenze interiori (gioco interiore) che interferiscono sulla performance: prendendo consapevolezza di queste e quindi rimuovendo o riducendo questi ostacoli è possibile portare alla massima espressione il nostro potenziale. Negli anni ’90 John Whitmore, rimodulò questo modello, adattandolo al mondo delle aziendale.

“Il coaching – spiega Letizia Drovandi psicologa, psicoterapeuta e coach del Centro MeMe – è una metodologia che punta ad accelerare la crescita dell’individuo, consentendogli di focalizzare in maniera più efficace e consapevole gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti scelte da porre in atto. ICF (International Coaching Federation) definisce il coaching come una partnership con i clienti che, attraverso un processo creativo, stimola la riflessione, ispirandoli a massimizzare il proprio potenziale personale e professionale. La partnership tra coach è cliente (coachee) è l’alleanza, la relazione paritaria che si instaura basata sulla reciproca fiducia, sulla sospensione del giudizio, il tutto sancito con un contratto formale. Il processo creativo è il movimento che parte con il dialogo tra coach e coachee, stimola la riflessione per giungere alla pianificazione e poi all’azione che porta la persona a raggiungere il cambiamento desiderato. Ogni cliente viene visto come una persona creativa e piena di risorse. Il coach accompagna la persona nella definizione dei propri obiettivi e nella definizione delle sue strategie per raggiungerli”.

Attualmente parliamo di coaching in tanti ambiti, anche molto diversi dall’ambito sportivo e aziendale. Oltre alle applicazioni legate specificatamente al settore professionale, aziendale e manageriale, i metodi del coaching sono efficaci anche in ambiti personali (è il cosiddetto “life coaching”).

“Importante – spiega Drovandi – è definire bene gli ambiti di applicazione: il Coach ha un ruolo molto diverso dallo psicologo clinico; è il professionista che aiuta, facilita, sostiene positivamente la persona nel suo percorso di sviluppo, pertanto non svolge attività di prevenzione o cura di malattie o disagi, non ha affatto un approccio interpretativo e non fa diagnosi. Il Coach valorizza, non fa valutazioni della persona di alcun genere. Inoltre non offre sostegno psicologico, bensì si concentra sulla crescita e sviluppo della persona accompagnandola nella definizione di obiettivi raggiungibili, sviluppo di consapevolezza, creazione di possibilità ed infine di scelta di un piano di azione che vada nella direzione dell’obiettivo individuato insieme durante il percorso”.

Centro MeMe propone servizi di Coaching a privati e ad aziende.

Servizi di coaching rivolti al SINGOLO: CAREER & BUSINESS COACHING INDIVIDUALE – Il career coaching si rivolge direttamente al cliente privato che vuol fare chiarezza nella propria vita professionale o trovare una nuova opportunità di lavoro. E’ quindi finalizzato allo sviluppo della propria carriera e alla realizzazione professionale. E’ particolarmente indicato per gestire momenti di transizione e di cambiamento come, per esempio, la perdita del lavoro o per individuare le competenze necessarie per poter svolgere un nuovo ruolo lavorativo. Può essere un intervento attivabile anche per accompagnare una persona nell’avvio di una nuova attività, anche come libera professione o sviluppo di impresa autonoma.

Servizi di coaching rivolti alle AZIENDE: COACHING PER LO SVILUPPO DI IMPRESA – Offriamo servizi di coaching per piccole e medie imprese, allo scopo di accompagnare lo sviluppo del business, attraverso un intervento che coinvolge sia l’imprenditore che le figure di coordinamento o chiave all’interno dell’Azienda. Gli interventi di Coaching vengono studiati al fine di attivare i processi di cambiamento desiderati e realizzare l’innovazione necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati. Possono essere predisposti servizi di coaching aziendale individuali o di gruppo, in base agli obiettivi che verranno definiti nel primo incontro di consulenza.

L’intervento di coaching in azienda sarà finalizzato a:

– Migliorare la performance e raggiungere obiettivi sfidanti,

– Sviluppare talenti inespressi in azienda,

– Curare il potenziale delle persone e dei team,

– Sviluppare competenze soft utili per svolgere al meglio il proprio ruolo.

Per i privati è possibile contattare Centro MeMe all’indirizzo sviluppoprofessionale@centromeme.it oppure chiamare la Dr.ssa Drovandi, al 338 3769771, per prendere un appuntamento presso la nostra struttura in base alle proprie esigenze di giorni e orari (siamo aperti tutti i giorni, con orario 8-20 e il sabato con orario 9-13).

Per le aziende è possibile contattare Centro MeMe all’indirizzo consulenza@centromeme.it oppure chiamare l’Amministratore Unico di Centro MeMe Srls, Dr.ssa Cipriana Mengozzi, al 338 5426227, per prenotare una prima videochiamata o visita presso la propria azienda e valutare insieme il tipo di intervento più adatto alle esigenze dell’imprenditore in base al tipo di azienda e agli obiettivi di sviluppo.