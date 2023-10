Centro MeMe: incontro con Ilaria Cocci, psicoterapeuta e sessuologa

CAMPI BISENZIO – Ilaria Cocci è una psicologa psicoterapeuta specializzata in psicoterapia strategica breve, nuovo arrivo nel gruppo del Centro MeMe di Campi Bisenzio per occuparsi di un settore importante come quello della sessuologia, del benessere individuale e della coppia. Ecco la nostra intervista. In particolare di cosa si occupa? Sono una psicologa psicoterapeuta specializzata […]

CAMPI BISENZIO – Ilaria Cocci è una psicologa psicoterapeuta specializzata in psicoterapia strategica breve, nuovo arrivo nel gruppo del Centro MeMe di Campi Bisenzio per occuparsi di un settore importante come quello della sessuologia, del benessere individuale e della coppia. Ecco la nostra intervista.

In particolare di cosa si occupa?

Sono una psicologa psicoterapeuta specializzata in psicoterapia strategica breve (sono una terapeuta ufficiale del centro di terapia stategiaca Breve del Prof .G. Nardone), a MeMe mi occupo ti terapia individuale adulti e di coppia finalizzata ad interventi brevi e mirati alla risoluzione dei problemi che spaziano dalle difficoltà relazionali fino all’ansia, disturbi dell’umore e ossessivi etc etc

Mi occupo anche di tutta l’area della sessuologia e del benessere sessuale individuale e di coppia, dall’educazione sessuale alla risoluzione di problematiche femminili e maschili, dalle disfunzioni alla mancanza di piacere e desiderio.

Quali sono gli elementi fondamentali nel suo lavoro?

Nel mio lavoro è fondamentale l’empatia e l’accettazione profonda dell’altro sopratutto quando si toccano aree così delicate e molto spesso taciute e vissute come taboo.

Mi piace instaurare un clima sincero, creare un luogo sicuro, parlare un linguaggio semplice e diretto, essere sinceramente disponibile all’aiuto.

Quale rapporto hanno i giovani con il sesso, dal suo punto di vista?

Il rapporto tra i giovani e il sesso è cambiato molto negli ultimi anni, non credo che ci sia una relazione diretta con la pandemia quando una forte correlazione con i cambiamenti sociali degli ultimi anni. I ragazzi di oggi sono molto informati sulla teoria da internet, dai social e da serie Tv su Netflix, ma non conoscono la reale natura emotiva della sessualità che va oltre al piacere fisico. Sono a volte in difficoltà a riconoscere il reale desiderio ed essere in contatto con il loro piacere concentrati spesso sui ruoli sociali e richieste esterne. Questo crea ansia prestazionale in entrambi i sessi nell’ affrontare i rapporti sessuali, si appeocciano al sesso con aspettative spesso irrealistiche per poi percepirsi inadeguati e insoddisfatti.

Venerdì 27 ottobre alle 21 al Centro MeMe si terrà un incontro gratuito dal titolo “Amore, coppia e sessualità”. Ne parleranno Erika Console psicologa, psicoterapeuta, perforrmance coach e Ilaria Cocci psicoterapeuta strategica breve e sessuologa del Centro MeMe.