CAMPI BISENZIO – Al Centro MeMe Formazione & Professione di Campi Bisenzio è possibile usa- re il “Bonus psicologo” con tutti gli psicoterapeuti del Centro, sia per adulti che per bambini e adolescenti (Dr.ssa Cipriana Mengozzi: adulti, coppie, problemi di lavoro e mobbing; Dr. Andrea Barni: adulti, ansia a attacchi di panico, elabo- razione del lutto; Dr.ssa Letizia Drovandi: adulti, Career counseling e svilupppo di se stessi, EMDR; Dr.ssa Elena Griessmair: infanzia, adolescenza, adulti, coppie e famiglie). Il Bonus può essere usato per sedute di psicoterapia con psi- cologi specializzati con scuola di psicoterapia (studi aggiuntivi post-lauream) come tutti i professionisti del Centro MeMe.

Per prenotare i percorsi basta scrivere a bonuspsicologo@centromeme.it e in base all’età e alla problematica da affrontare si verrà direzionati allo psicotera- peuta più idoneo.

Al Centro MeMe inolte si aprono molte possibilità per usufruire di percorsi di cura, con l’attivazione di agevolazioni economiche, anche per chi non ha vinto il bonus.

Seguendo la filosofia di Centro MeMe, indirizzata all’aiuto e al sostegno anche in relazione alle risorse economiche dei singoli e delle famiglie, sono stati or- ganizzati percorsi di psicologia e psicoterapia a prezzi calmierati.

Per attivare questi percorsi, che riguardano la psicologia e la psicoterapia, oc- corre rientrare in alcune categorie:

situazione di evidente ristrettezza economica (valore ISEE inferiore a8.000 euro, aumentato a 20.000 euro in presenza di più di 3 figli a cari-co) disoccupati

famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute, mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali; situazioni in cui si evidenzino necessità contingenti di sostegno e aiuto.

Come fare per ottenere l’agevolazione?

E’ necessario segnalarlo al momento della prenotazione, indicando il professio- nista con cui si vuole fare il percorso.

Per i disoccupati l’agevolazione riguarda anche altri servizi psicologici, tra questi anche il bilancio di competenze e la consulenza per la redazione del curriculum per la ricerca di una nuova occupazione.

Nel caso in cui non si rientri nelle categorie precedenti si può accedere ad altri progetti previsti dal Centro MeMe e questi sono il progetto “Psicoterapia aperta”, “Psicologia Open” e progetto “Tr.A.Me. (Training Attenzione e Memoria)”.

La “Psicoterapia aperta” prevede tariffe low cost per 4 colloqui di psicoterapia (prenotazioni a psicoterapia@centromeme.it); “Psicologia Open” è percorso di 6 colloqui psicologici al minimo del tariffario, per affrontare diverse problema- tiche della vita quotidiana (ansia e attacchi di panico, crescita personale, soste- gno alla coppia in difficoltà, sostegno per problematiche adolescenziali) (Refe- rente di progetto: Dr.ssa Ilenia Manelli, prenotazioni a psicologiaopen@cen- tromeme.it) e “Tr.A.Me.” offre 3 colloqui neuropsicologici al minimo del tarif- fario, mirati alla difficoltà di mantenere attenzione e memoria, in caso di post- trauma, long covid, ictus, età anagrafica avanzata (Referente di progetto: Dr. Massimiliano Testi, prenotazioni a neuropsicologia@centromeme.it).