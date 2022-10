Centro MeMe: sana alimentazione e benessere psicologico

CAMPI BISENZIO – Sana alimentazione e benessere psicologico: spesso sono due facce di una stessa medaglia e solo combinando le cure si può raggiungere un equilibrio. Il Centro MeMe Formazione & Professione di Campi Bisenzio, nell’ottica di fornire informazioni sulla corretta nutrizione, apre le porte della propria sede domenica 16 ottobre dalle 16 alle 17 per un seminario gratuito dal titolo: “Benessere psicologico e sana alimentazione: consigli pratici per nutrirsi al meglio”. Interverranno la psicologa psicoterapeuta Cipriana Mengozzi e la nutrizionista Daniela Pungente, che lavorano insieme su queste tematiche. Il lavoro di équipe è infatti molto importante in fatto di alimentazione. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione e del mese del Benessere Psicologico.

“Il seminario offre ai cittadini una serie di consigli pratici per nutrire al meglio sia il corpo che la mente – spiega Cipriana Mengozzi, psicologa psicoterapeuta titolare del Centro MeMe di Campi Bisenzio – Ottobre è infatti anche il mese del benessere psicologico, e l’alimentazione spesso fa da specchio alla psiche e alle emozioni delle persone”. Daniela Pungente, biologa nutrizionista del Centro MeMe di Campi Bisenzio, spiega che “Dopo il seminario i partecipanti potranno trattenersi nel suo ambulatorio per una valutazione, gratuita, individuale per quanto riguarda la propria alimentazione; è infatti importantissimo che i piani alimentari vengano ritagliati sulle persone e appositamente studiati per le loro esigenze”.

A tutti i partecipanti verranno regalati anche ben due buoni sconto: uno da utilizzare presso il Centro MeMe, un buono sconto del 10% per una prima visita e esame con B.I.A. ovvero la bioimpedenzometria. “La B.I.A. – spiega Pungente – è uno strumento diagnostico che misura massa grassa, massa magra e la % di acqua corporea, permettendo di predisporre adeguati piani alimenari personalizzati. La bioimpedenzometria (BIA) è un esame di tipo bioelettrico, rapido e non invasivo che permette di valutare lo stato nutrizionale, muscolare e idro elettrolitico di un soggetto. A differenza del BMI, del peso e dell’analisi antropometrica che sono indici predittivi del rischio per la salute basati su equazioni predittive, la BIA è una tecnica tricompartimentale che offre una misurazione diretta di massa grassa, massa muscolare e acqua corporea”.

L’altra opportunità è un buono sconto del 10% da utilizzare presso il Cafè Verdi 15, in via Verdi 15 a Campi Bisenzio. Verdi 15, partner dell’evento, offre pasti con alimenti genuini, farine del Mugello, cibo sano a km zero, ottimo luogo per una nutrizione sana e appetitosa, a due passi dal Centro MeMe. L’ambulatorio della nutrizione, infatti, si trova in Via Veneto, 36 a Campi Bisenzio, nella strada parallela a Veri 15 Cafè. Per prenotarsi al seminario, è necessario scrivere una e-mail a nutrizione@centromeme.it oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 351 7920130.