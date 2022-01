Centro MeMe: un corso per gestire il rischio clinico

CAMPI BISENZIO – Evitare gli errori sanitari, gestire il rischio clinico, garantire la sicurezza del paziente: sono elementi fondamentali per chi si occupa di Sanità. Per mantenere la qualità del servizio è necessaria una continua e aggiornata formazione. Una risposta arriva dal Centro MeMe che organizza un corso ECM gratuito sul tema “La Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del paziente: Analisi degli incidenti, Prevenzione del rischio e Formazione degli operatori”. Il corso ECM (Educazione Continua in Medicina) è riservato agli operatori delle strutture sanitarie private autorizzate e/o accreditate, con priorità alle strutture della Regione Toscana. Per ogni struttura potranno partecipare due persone (una figura professionale sanitaria che si occupa di rischio clinico, il Direttore Sanitario, il Facilitatore per la Gestione del Rischio Clinico della struttura, un medico/professionista di riferimento per le procedure di sicurezza del paziente, e una figura non sanitaria dell’ambito formazione, autorizzazione e accreditamento o sicurezza sul lavoro).

Il corso si svolgerà online, mercoledì 2 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 su piattaforma Microsoft Teams.

“Il Centro MeMe regala questo corso gratuito per diffondere la cultura della gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente nel nostro territorio, perché crediamo nel valore della formazione continua e aggiornamento del personale sanitario, come via privilegiata per prevenire gli errori – spiega l’Amministratrice Unica di Centro MeMe Cipriana Mengozzi – vogliamo che le strutture sanitarie private della nostra regione possano formare il loro personale e conoscere come migliorare le procedure, come ridurre gli errori medici e prevenire eventuali danni ai pazienti; poliambulatori, cliniche private, laboratori analisi, centri di fisioterapia privati, alcuni dei quali anche convenzionati con il servizio pubblico, sono spesso un punto di riferimento per il cittadino, in carenza di disponibilità di posti presso la ASL pubblica. Ci occupiamo di questo settore da molti anni, da quando questo sistema è nato, ovvero dal 2003, perché la Regione Toscana è stata una delle prime in Italia ad attuare tutto questo sistema di protezione del cittadino e ha una norma molto stringente in materia di formazione degli operatori, per questo cerchiamo di aiutarli a garantire la sicurezza ai loro pazienti, per innalzare la qualità delle cure sanitarie”.

Nel corso saranno illustrati il sistema di gestione del rischio clinico a livello nazionale e regionale e il valore dell’aggiornamento professionale in materia di sicurezza del paziente, compresi gli obblighi formativi introdotti dalla Legge n. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco) per avere garanzia di copertura assicurativa.

“Questo corso è una base di partenza, uno stimolo culturale agli operatori che non si sono ancora avvicinati a questa problematica, è una sintesi del Corso completo per Facilitatore (40 ore), che eroghiamo da quando la Regione lo ha inserito negli obblighi formativi, a cui devono ottemperare le strutture sanitarie private per accreditarsi al sistema sanitario nazionale pubblico e ottenere le convenzioni – precisa Mengozzi – e dal dicembre 2021, formazione e copertura assicurativa vanno di pari passo, per garantire al cittadino cure sicure, di qualità”.

Per le iscrizioni è necessario collegarsi al seguente link: