Centro Sociale, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi per il 2025 

LASTRA A SIGNA – Fino al 16 dicembre è possibile fare richiesta per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale di via Togliatti per l’anno 2025. Il relativo bando è pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e Avvisi pubblici” – Bando di concorso per assegnazione alloggi presso […]

LASTRA A SIGNA – Fino al 16 dicembre è possibile fare richiesta per l’assegnazione di alloggi presso il Centro Sociale Residenziale di via Togliatti per l’anno 2025. Il relativo bando è pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e Avvisi pubblici” – Bando di concorso per assegnazione alloggi presso il centro sociale residenziale.

Per poter fare richiesta è necessario aver superato il 65° anno d’età, essere residenti nel Comune di Lastra a Signa da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda, essere autosufficienti a livello fisico e psichico. Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di 40.000 euro di valore Isee. Non essere o essere stato proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari a uso abitativo nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda. Non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l’impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.

Gli interessati dovranno presentare domanda, compilata sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Lastra a Signa, esclusivamente on line accedendo al portale istanze generiche presente sul sito istituzionale del Comune di Lastra a Signa. I moduli di domanda dovranno essere compilati e caricati su istanza generica e possono essere reperiti presso il sito Internet del Comune di Lastra a Signa: www.comune.lastra-a-signa.fi.it, presso l’Ufficio Protocollo del Comune in piazza del Comune, n. 17 dal lunedì al sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.40, presso gli uffici dei Servizi di cura e sviluppo della persona in via Togliatti 41 nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.

Chi avesse necessità di un aiuto alla compilazione e presentazione della domanda, può telefonare o prendere appuntamento al numero telefonico 055 3270148, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle ore 17.40. Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il numero 055 3270148.