Centro storico di Campi, primi passi verso la riqualificazione: via al progetto per realizzare due murales

CAMPI BISENZIO – Primi passi di riqualificazione per il centro storico di Campi Bisenzio. Questa mattina, infatti, alla presenza del vice-sindaco Federica Petti, dell’assessore Simona Pizzirusso, Miguel Angel Caio, in arte Maac, e Francesco Principato, in arte Sowet, artisti di street art, è stato presentato il progetto per la realizzazione di due murales che andranno a […]

CAMPI BISENZIO – Primi passi di riqualificazione per il centro storico di Campi Bisenzio. Questa mattina, infatti, alla presenza del vice-sindaco Federica Petti, dell’assessore Simona Pizzirusso, Miguel Angel Caio, in arte Maac, e Francesco Principato, in arte Sowet, artisti di street art, è stato presentato il progetto per la realizzazione di due murales che andranno a rigenerare l’area a uso pubblico della Galleria Di Vittorio. I murales diventeranno realtà nei prossimi 15 giorni da parte dei due artisti che, in veste di cittadini attivi, hanno messo a disposizione della comunità le loro competenze e la loro professionalità. “Uno dei nostri principali obiettivi – ha detto il vice-sindaco Petti – è quello di far rivivere il centro storico e questo è il primo passo per riqualificarlo offrendo bellezza alla cittadinanza. Ringrazio gli artisti Francesco e Miguel Caio per la loro professionalità e il loro entusiasmo, Messi Bullari per il contributo volontario di muratura, e Debora Conti per avere reso possibile questa collaborazione”.

“In passato avevamo già creato dei murales per una ditta del Comune di Campi Bisenzio che ci ha in qualche modo legato al territorio, – ha aggiunto Principato – cosi successivamente quando abbiamo letto su Facebook un messaggio di Debora Conti, che ci tengo a ringraziare, abbiamo partecipato alla call per la realizzazione di quest’opera riscontrando il parere favorevole dell’amministrazione comunale. Il nostro progetto, infatti, mira a coniugare l’aspetto innovativo della street art con l’abbellimento di spazi pubblici mantenendo, vista la nostra formazione artistica, il legame con la pittura classica toscana. Con queste rappresentazioni abbiamo voluto evidenziare il legame indissolubile che c’è tra la città di Campi Bisenzio e la natura circostante”.

“I due murales che andremo a realizzare – ha concluso Miguel Angel Caio – raffigureranno due figure femminili in ambientazione bucolica accompagnate da figure di animali, partendo dallo stemma di Campi Bisenzio con l’immagine di un levriero. Abbiamo sviluppato il concetto di dualità della figura femminile nello specifico rappresentando due icone della cultura greco-latina: Artemide accompagnata da un cerbiatto in quanto figura protettrice della natura e Diana con i levrieri associandola alla figura della donna come protettrice. Ci teniamo a ringraziare Toscana noleggi per averci sostenuto”.