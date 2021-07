Centro vaccinale allo St.Art: superate le 20mila dosi

CALENZANO – Superate le 20mila dosi di vaccinao al Centro Vaccinale dello St.Art A maggio sono state somministrate 4.438 dosi e a giugno 12.497. Lo spiega il presidente della Misericordia di Calenzano Paolo Pineti, coordinatore del Centro vaccinale di Calenzano.

“Siamo riusciti a mantenere anche 4 linee vaccinali aperte, con orario 8-22, sette giorni su sette, – prosegue Pineti – purtroppo le somministrazioni pagano, in alcune settimane di un arrivo non sempre regolare dei vaccini. La posizione del Centro Vaccinale si è rivelata dal punto di vista logistico e di struttura ottimale, è al servizio prioritario dei cittadini di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Prato e Firenze. Ricordo che il Centro Vaccinale è in una struttura di proprietà della Amministrazione Comunale, che ringraziamo per il sostegno giornaliero, è ubicato accanto alla Sede Operativa della Misericordia di Calenzano che è stata la Coordinatrice fin dall’apertura con il contributo della Croce Rossa Fiorentina, della Croce Viola di Sesto Fiorentino e Pubblica Assistenza di Calenzano”.

Inoltre, spiega Pineti, è stata “importante la collaborazione della Associazione Anziani per la ricezione e filtraggio, La VAB di Calenzano per il supporto logistico e controllo del parcheggio. Un grazie anche al Personale ASL distaccato al Centro Vaccinale. Ci aspettano altri mesi di impegno nella vaccinazione. Grazie ai Medici e Infermieri Vaccinatori, il grazie più grande per tutto il personale Volontario che presta giornalmente servizio al Centro Vaccinale, la Comunità di Calenzano ne può essere orgogliosa”.