Centrodestra Calenzano e Barberino: “Ad oggi ancora nessun dato dalla Asl sulla mensa, istituiamo una commissione d’inchiesta”

CALENZANO – Costituire una commissione d’inchiesta, indagine, controllo e garanzia “per far luce sui recenti casi di salmonella presenti nelle mense comunali delle scuole di Barberino di Mugello, Calenzano e altri Comuni della Piana”, è quanto chiedono ai rispettivi consigli comunali i gruppi del Centrodestra del Comune di Barberino di Mugello e il gruppo di FdI del Comune di Calenzano. Silvia Castellani capogruppo, assieme alla consigliera Maria Gaetano, entrambe del gruppo Centrodestra per Barberino e la capogruppo di FdI a Calenzano, Monica Castro Pivetta, lamentano la scarsità di informazioni pervenute fino ad oggi sulla grave situazione di contagi da salmonella iniziati a fine settembre e proseguiti per diversi giorni. “Ad oggi – dicono i consiglieri di Centrodestra dei due Comuni – sono ancora sconosciute le cause dei tanti casi di infezione legati alla salmonella nelle scuole dei vari Comuni serviti dalla società Qualità & Servizi spa. Non sono stati forniti i numeri definitivi dei bambini contagiati dalla salmonella, né di quelli ricoverati, né di quelli visitati e curati a casa dai pediatri. Non sappiamo neanche l’esito delle analisi effettuate sui lotti di cibo che ha portato al contagio, per ora niente è emerso sulle analisi dei campioni biologici del personale. Tutti aspetti rilevanti da comprendere per poter evitare che un caso analogo possa ripetersi in futuro”.

Da qui la mozione per richiedere ai due sindaci, alle due giunte e a entrambi i consigli comunali di Barberino di Mugello e Calenzano “la costituzione di una commissione di inchiesta per approfondire la situazione e comprendere come siano avvenuti i fatti e per esercitare successivamente un controllo più mirato della società partecipata Qualità & Servizi spa”. “La commissione – precisano i consiglieri – potrà periodicamente effettuare controlli politico-amministrativi della suddetta società e potrà essere un riferimento per i dirigenti delle scuole dei due comuni a disposizione per eventuali problematiche e/o segnalazioni nel territorio comunale. La commissione potrebbe attuare un presidio permanente riguardo la tematica delle mense scolastiche e potrebbe diventare un riferimento per i genitori in caso di segnalazioni, problematiche e necessità delle mense scolastiche di Barberino e Calenzano”.