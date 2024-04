Centrodestra “Il Comune regala agli studenti un libro sulla storia dei partigiani”

SESTO FIORENTINO – Il Centrodestra sestese interviene sulla scelta del Comune di donare ai bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie un libretto sulla storia dei partigiani. “Nessuno disconosce il merito dei partigiani nella liberazione d’Italia, – si legge in una nota – per quanto sarebbe a nostro avviso giusto anche informare le nuove generazioni sestesi del ruolo delle formazioni partigiane cattoliche e repubblicane, nonché del ruolo fondamentale degli eserciti alleati. Ci chiediamo, però, se queste risorse, un migliaio di copie non costano poco, si sarebbero potute e dovute spendere in modo differente? Ci hanno detto che nelle scuole sestesi mancano carta igienica e materiale didattico, e si richiedono ai genitori dei contributi perché mancano i soldi”. Inoltre il Centrodestra sottolinea che “mancano i fondi per dare bonus sport alle famiglie meno abbienti, e che ci sono solo per le associazioni” e critica la spesa per la realizzazione del libretto. “Però – prosegue la nota – per il libriccini dei partigiani i soldi si trovano. Questione, evidentemente, di prorità. Ne chiederemo conto al prossimo consiglio comunale. E’ stato segnalato poi da alcuni genitori che in alcune scuole e’ stato anche fatto ascoltare “Bella Ciao”. La cosa ci lascia perplessi, anche perché la canzone in questione non e’ mai stata cantata dai partigiani, visto che la sua pubblicazione e’ degli anni ’50″.