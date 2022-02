Centrodestra “Il Giorno del Ricordo: alla Biblioteca una discussione incompleta”

SESTO FIORENTINO – Discussione con mancanza di conoscenza: così il Centrodestra sestese definisce l’incontro avvenuto il 10 febbraio scorso alla Biblioteca Ragionieri in occasione del Giorno del Ricordo. “Alla Conferenza, – spiega la nota del Centrodestra – erano presenti come relatore lo storico Simone Malevolti e come moderatore l’assessore alla cultura Jacopo Madau. Sono intervenuti […]

SESTO FIORENTINO – Discussione con mancanza di conoscenza: così il Centrodestra sestese definisce l’incontro avvenuto il 10 febbraio scorso alla Biblioteca Ragionieri in occasione del Giorno del Ricordo.

“Alla Conferenza, – spiega la nota del Centrodestra – erano presenti come relatore lo storico Simone Malevolti e come moderatore l’assessore alla cultura Jacopo Madau. Sono intervenuti alla serata: il consigliere della Lega Roberto Abate, il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Mengato e la Coordinatrice comunale “Popolari Toscani per Sesto” Manola Aiazzi, insieme ad un’altra trentina di persone, tra cui alcuni esuli nativi dell’Istria e della Dalmazia”.

“Si è omesso o voluto omettere di raccontare quelle tragicità che gli esuli italiani hanno dovuto subire sulla propria pelle, – prosegue la nota – costretti a lasciare le proprietà e le proprie case fuggendo dalla Dalmazia e dall’Istria a causa di un regime socialista comunista jugoslavo oppressivo, che creava loro terrore e tensione .

Anche il Coordinatore di Forza Italia, Marco Allegrozzi esprime il suo disappunto sulle mancate argomentazioni da parte dei relatori. La conferenza dunque, non si è conclusa in un clima sereno, ma con la polemica contro gli organizzatori, il relatore e l’assessore da parte dei nativi della terra allora italiana dell’Istria che rivendicavano una a-storicità dei contenuti espressi dal relatore e una mancanza di rispetto per i martiri delle foibe e del massiccio spostamento di italiani dall’Istria e dalla Dalmazia all’Italia”.