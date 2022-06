Centrodestra: incontro sulla sanità alla Casa del Guidi

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 16 giugno alle 21 alla Casa del Guidi un’assemblea pubblica per parlare dei problemi sanitari nella Piana Fiorentina, promossa dal Centro Destra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, PTE). “Dopo l’interrogazione di Fratelli d’Italia presentata nel precedente consiglio comunale, – spiegano in una nota le forze politiche di centrodestra –stiamo […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 16 giugno alle 21 alla Casa del Guidi un’assemblea pubblica per parlare dei problemi sanitari nella Piana Fiorentina, promossa dal Centro Destra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, PTE). “Dopo l’interrogazione di Fratelli d’Italia presentata nel precedente consiglio comunale, – spiegano in una nota le forze politiche di centrodestra –stiamo continuando ad informarci sul tema. Per questo motivo, a questa assemblea sono stati invitati enti ed attori coinvolti in queste criticità.

“L’evento previsto per il 16 giugno ha come obiettivo quello di dialogare e confrontarsi anche con quelle realtà sindacali che si occupano della questione” – concludono Daniele Brunori (capogruppo Lega Sesto Fiorentino), Stefano Mengato (capogruppo Fratelli d’Italia Sesto Fiorentino), Marco Allegrozzi (coordinatore di Forza Italia Sesto Fiorentino) e Manola Aiazzi (coordinatrice Popolari Toscani per Sesto)”.