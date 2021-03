Centrodestra “Non ci interessa mettere le ‘bandierine’ ma sarebbe stato corretto riconoscere le nostre proposte”

CALENZANO – “Non ci interessa mettere bandierine, ma portare avanti progetti per migliorare Calenzano” così il Centrodestra commenta le notizie degli Uffizii diffusi alla Compagnia e la nota del sindaco Prestini sulle scuole che devono restare aperte.

“Felici che sia stato dato seguito alle nostre mozioni, si esprimono cosi i consiglieri di centrodestra Daniele Baratti, Americo D’Elia ed Elisa Bongianni” sottolinea la nota del Centrodestra che spiega “nei giorni scorsi abbiamo protocollato una mozione per impegnare la giunta a proporre Calenzano come sede per il progetto Uffizi diffusi”.

“Altresì, – si legge nella nota del Centrodestra – è stato depositato un atto per invitare Prestini a prendere una posizione decisa contro la chiusura delle scuole così come hanno fatto altri Sindaci delle zone limitrofe. Successivamente, nella giornata di ieri, sono apparsi due comunicati stampa mediante i quali il sindaco esprimeva ciò che chiedevamo nelle mozioni. Ci stupisce che si anticipi la discussione in consiglio comunale con comunicati stampa che sostanzialmente “utilizzano” temi portati avanti da questa opposizione. Tenuto conto di quanto detto dal sindaco Prestini, siamo sicuri che in consiglio comunale vi sarà un voto favorevole da parte della maggioranza su entrambe le mozioni. Non ci interessa mettere la ‘bandierina’ anche se sarebbe stato un gesto ‘istituzionalmente corretto’ riconoscere a questa opposizione il merito di aver avanzato determinate proposte. Il nostro obiettivo è quello di portare avanti progetti al fine di migliorare Calenzano e siamo felici che in questo caso ci siamo riusciti”.