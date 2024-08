Centrodestra “Preoccupazione per il Cas a Morello”

SESTO FIORENTINO – “Grazie al centro-destra, finalmente si è posta l’attenzione sulla questione del possibile Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) a Monte Morello. Questo pomeriggio (ieri, ndr), insieme a Vanni Sonni, membro del direttivo comunale della Lega, ho effettuato un sopralluogo presso l’hotel Monte Morello”. Lo afferma, in una nota il capogruppo della Lega di Sesto Daniele Brunori.

“Abbiamo parlato con alcuni residenti e con il proprietario dell’immobile, raccogliendo preoccupazioni e informazioni. – precisa la nota – Ci siamo confrontati anche con l’ingegnere Vannucci, presidente del consorzio, che ci ha confermato le perplessità sulla tenuta dell’acquedotto privato che il consorzio gestisce, in quanto i consumi attesi non sarebbero assolutamente sostenibili dall’acquedotto stesso”.



“Incredibilmente, sia l’amministrazione di Sesto che quella di Vaglia si erano disinteressate della questione. – si legge nella nota – Oppure, a voler pensare con un filo di malizia, ne erano a conoscenza ma hanno scelto di non informare né i consigli comunali né i cittadini. Fortunatamente, grazie alle segnalazioni dei residenti preoccupati per i lavori all’ex hotel, il centro-destra è intervenuto. Un ringraziamento speciale va alla capogruppo del centro destra a Vaglia, Claudia Dominici, per l’egregio lavoro svolto nel fare luce su una situazione che destava preoccupazione nella cittadinanza”.



“Purtroppo, – conclude la nota- come già accaduto con le rotture a catena nella rete idrica delle ultime settimane, sindaco e giunta restano in silenzio. Da parte nostra, rassicuriamo i cittadini che continueremo a vigilare attentamente sulla situazione, come centro-destra, per scongiurare l’apertura di centri che porterebbero solo disagi ai residenti, senza offrire alcun vantaggio agli stessi ospiti. In più crediamo sia finalmente arrivato il momento di intervenire per realizzare quelle necessarie opere di urbanizzazione e collegamento per l’abitato della frazione di Ceppeto i cui residenti chiedono la realizzazione ormai da decenni”.