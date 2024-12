“C’era una volta… Forse anche tre”: ciclo di fiabe animate con il Centro Iniziative Teatrali e la sezione soci Coop

CAMPI BISENZIO – La sezione soci Coop di Campi Bisenzio presenta un ciclo di fiabe animate a cura di Manola Nifosì e Sergio Aguirre del Centro Iniziative Teatrali. Quando la fantasia diventa azione accade il teatro. Piccole animazioni teatrali poetiche e divertenti. La magia del teatro che rende possibile ciò che sembra impossibile e che rende visibile ciò che è agli occhi invisibile. Raccontare storie è la cosa più importante di tutte, perché è così che le persone rimangono dentro di noi per sempre. Primo appuntamento sabato 21 dicembre alle 15.30 all’interno dello spazio Bibliocoop dove “va in scena” “Regalo di Natale”, fiaba raccontata da due teneri clown. La storia è tratta dal racconto di Dickens, e alterna momenti di pura comicità a momenti di tenera commozione. C’è più gioia nel donare che nel ricevere! Con merenda offerta e una gradita sorpresa per grandi e piccoli.

Il 4 gennaio L’incredibile storia di Lavinia ovvero “Una piccola fiammiferaia”: è sera. Nevica. Fa freddo, tanto freddo. Lavinia cerca di vendere i suoi fiammiferi a passanti frettolosi e distanti, desiderosi solo di tornare al calore delle loro case. Nessuno vuole i suoi fiammiferi, quando all’improvviso… Coraggio gentilezza e un po’ di magia. Gli appuntamenti successivi saranno il 22 febbraio con “La rapa gigante”: c’era una volta un vecchietto e c’era una volta una vecchietta. Vivevano in una casetta, un po’ storta, la casetta più bella del mondo. E il vecchietto e la vecchietta avevano anche un orto con tante verdure croccanti e saporite ed erano felici. Perché? Perché avevano tutto ciò che si può desiderare. Ma un giorno… L’unione fa la forza. E il 29 marzo “All’arrembaggio. Storie di pirati e isole del tesoro”. E’ una storia di Pirati terribili, di mappe del tesoro e di un’isola misteriosa che nasconde un tesoro. Ma non c’è tesoro, tramonto o gemma preziosa che possa scaldarti il cuore se non hai nessuno con cui condividere la gioia che ti procura. Il sapore dell’avventura. Infine il 26 aprile ci sarà “C’era una volta…forse anche tre”: le fiabe classiche della tradizione riproposte, in chiave poetica e divertente, da due stralunati attori sempre pronti a dire: “C’era una volta” e ad aprire di nuovo la porta ad un’altra fiaba. Questa storia l’ho ascoltata da mia nonna, che l’aveva ascoltata da sua nonna, che l’aveva. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con merenda offerta da soci Coop, prenotazione obbligatoria al numero di telefono 348 5443326.