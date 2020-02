“C’era una volta il flauto magico” al Teatrodante Monni

CAMPI BISENZIO – “C’era una volta il flauto magico” è lo spettacolo per i bambini in scena al Teatrodante Carlo Monni domani domenica 23 febbraio alle 16. In scena: Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli, con la regia di Manola Nifosì. Costumi e scenografia di Alessandra Vadalà/ Illustrazioni scenografiche di Caterina Nissim/Luci Alessandro Ruggiero. Dopo lo spettacolo i protagonisti incontreranno i bambini nel foyer del teatro. (Info e prenotazioni: 055.8940864 – [email protected]).

La storia. Alla Principessa Pamina viene consegnato un pugnale, per liberarsi dal terribile Sarastro che la tiene prigioniera, ma lei non vuole uccidere!

Anche il buffo Papageno, l’uccellatore che cattura uccelli, è alla ricerca della felicità ma non sa come riconoscerla ed acchiapparla. Tutti cercano qualcosa e ancora non sanno che tutto ciò di cui hanno davvero bisogno è solo amore; ma l’amore e la libertà non si possono conquistare se si ha il cuore prigioniero dell’ odio e della vendetta. Questa fiaba tintinnante di strumenti magici, con aeree apparizioni come le due fatine che proteggono l’avventura di Tamino e Pamina, con personaggi buffi come Papageno, o comicamente terribili come il nero Monostato, con situazioni di suspance come le prove del gelo che paralizza e del fuoco che incenerisce, ha tutti gli ingredienti per emozionare: mistero, amore, amicizia, umorismo. Ed è questo il viaggio che percorreremo seguendo le note magiche della musica di Mozart, le sue arie famose che riproporremo in libere interpretazioni. L’opera di Mozart ci regala un racconto fantastico del rito di iniziazione, ricco di colpi di scena, dove ciò che è non è come sembra.