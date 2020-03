CALENZANO – Cercasi direttore scientifico per il Museo comunale del Figurino. L’avviso, emesso dall’amministrazione comunale, riguarda l’affidamento dell’incarico di direzione scientifica del Museo comunale per il periodo dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2023. La selezione avverrà attraverso una selezione per curricula e colloquio conoscitivo. Gli interessati possono presentare al Comune la propria candidatura con relativo curriculum redatto in formato europeo entro le ore 13 del 24 marzo 2020. Informazioni anche sul sito internet del Comune di Calenzano.