CALENZANO – Cercasi gestore per il Castello di Calenzano Alto. Il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in locazione e gestione di una porzione della prestigiosa struttura. Con questa operazione la Calenzano Comune srl, società in house del Comune di Calenzano, interamente partecipata dall’Ente, è alla ricerca di un soggetto interessato alla gestione di una parte dell’immobile storico, che comprende il locale adibito a bar/ristorante, il giardino comunicante, un locale per deposito e stoccaggio, l’altana panoramica, la torre pentagonale. L’affidamento in locazione dell’immobile avrà una durata di sei anni, da aprile 2026 fino a marzo 2032, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, previo accordo tra le parti.

Chi si troverà a gestire la struttura dovrà seguire le indicazioni del Comune di Calenzano e della Calenzano Comune srl come la promozione e la valorizzazione del Castello di Calenzano Alto come polo di attrazione culturale e turistica; l’incremento della fruizione del bene attraverso una gestione che preveda attività di ristorazione, somministrazione e servizi complementari. Inoltre il soggetto dovrà creare sinergie con le attività turistico-culturali già in essere nel borgo storico di Calenzano Alto; cercare la valorizzazione economica del patrimonio tramite la generazione di entrate sostenibili, rispettando il contesto storico e architettonico; prevedere la collaborazione con l’Amministrazione per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi istituzionali e culturali. Tra gli obblighi previsti, il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile.

La commissione nominata dalla Calenzano Comune srl, in accordo con l’amministrazione comunale, esaminerà le proposte per individuarne la maggiore idoneità rispetto al contesto territoriale, alla posizione del Castello di Calenzano Alto e alle esigenze della cittadinanza, nel rispetto degli obiettivi di valorizzazione culturale, turistica ed economica del bene. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 16 febbraio: tutti i dettagli si trovano sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”: https://bit.ly/4qvzBtZ.