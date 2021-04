Cercasi giovani con idee originali per la città: nasce il progetto “Bilanciamoci Z”

SESTO FIORENTINO – Spazio alle idee dei giovani per la città: è la proposta di “Bilanciamoci Z” promosso dal Comune di Sesto Fiorentino. Uno spin-off del classico “Bilanciamoci” proposto ogni anno dall’amministrazione comunale per promuovere il bilancio partecipato come strumento aperto e accessibile a tutti per promuovere la partecipazione dei cittadini. “Bilanciamoci Z” è rivolto […]

SESTO FIORENTINO – Spazio alle idee dei giovani per la città: è la proposta di “Bilanciamoci Z” promosso dal Comune di Sesto Fiorentino. Uno spin-off del classico “Bilanciamoci” proposto ogni anno dall’amministrazione comunale per promuovere il bilancio partecipato come strumento aperto e accessibile a tutti per promuovere la partecipazione dei cittadini.

“Bilanciamoci Z” è rivolto ai cittadini più giovani come ideatori e realizzatori attraverso il finanziamento di progetti da realizzare sul territorio, la proposta è rivolta alle persone tra i 14 e i 24 anni di età. Le proposte dovranno essere, oltre che realizzabili, anche originali. E devono essere presentate, fino al 20 aprile di quest’anno, utilizzando il form aal link bit.ly/BilanciamociZ

I progetti da presentare dovranno promuovere azioni di attività di legalità diffusa, di solidarietà, di integrazione delle comunità straniere; che incoraggino lo spirito di iniziativa, la partecipazione attiva dei giovani in attività culturali, artistiche, storicoarcheologiche, ludico-sportive, paesaggistico-naturalistiche, incentivando i settori e i processi innovativi,valorizzando il tempo libero, la crescita e lo sviluppo della cultura sportiva; che valorizzino le tematiche di genere quali: pari opportunità, diffusione della cultura e dell’educazione alla parità, educazione dei giovani contro la violenza, che possano creare e potenziare sedi, strutture e attrezzature condivise – reali e virtuali – necessarie per erogare attività e servizi, facilitare forme di aggregazione di giovani che condividono valori e spazi, in modo collaborativo e informale, interessati a mettere in sinergia talento, creatività, abilità, ccapacità tecniche, artistiche e/o accrescere competenze di tipo professionale diversificate e indipendenti.

Le aree tematiche sono: cultura, sport e tempo libero, ambiente e benessere, istruzione e formazione. Le attività proposte saranno giudicate da una commissione giudicatrice che individuerà i progetti ammissibili da sottoporre al voto online sempre da parte dei giovani cittadini (14-24 anni) di pari età, oltre all’individuazione delle Associazioni presenti sul territorio che, in qualità di partner promotore, saranno coinvolte per la realizzazione dell’attività.