Cercasi idee e proposte per la promozione della lettura

CALENZANO – Proposte culturali e di promozione della lettura: il Comune di Calenzano raccoglie progetti e idee per iniziative da organizzare la prossima primavera. Possono presentare proposte singoli cittadini e associazioni per iniziative da realizzare nel periodo primaverile. Le domande andranno inviate al Comune entro il 30 aprile 2023, seguendo le istruzioni e riempiendo il modulo che è pubblicato sul sito del Comune insieme all’avviso completo.

Le iniziative proposte devono essere in via prioritaria mirate alla promozione della lettura e della biblioteca e in generale alla promozione culturale (arte, musica, teatro) sia per adulti che per bambini e per gruppi scolastici (dalla scuola dell’infanzia alla scuola media inferiore). Non si tratta di una procedura di gara: la manifestazione di interesse ha lo scopo di raccogliere proposte progettuali. “Chiediamo ai cittadini e alle associazioni idee e proposte – spiega l’assessore alla cultura Irene Padovani – per ampliare sempre di più l’offerta dei nostri eventi culturali, compresi quelli di CiviCa, una programmazione già molto ricca e variegata, che si rivolge ai piccoli e agli adulti. Il periodo primaverile, poi, si presta particolarmente bene all’organizzazione di eventi anche in spazi all’aperto e attendiamo idee originali che prenderemo volentieri in considerazione”. Per informazioni è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: biblioteca@comune.calenzano.fi.it o cultura@comune.calenzano.fi.it oppure telefonare ai numeri 055/8833412-292.