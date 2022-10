Cercasi sponsor per le aree verdi di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Diciassette aree verdi in cerca di “adozione”: è aperto da oggi il bando rivolto ad associazioni, privati e aziende per la sponsorizzazione di giardini e rotatorie. I soggetti interessati potranno avanzare progetti e piani di gestione per un minimo di due e un massimo di cinque anni a fronte della possibilità di poter apporre in ogni area uno o più cartelli istituzionali riportanti il nome dello sponsor. Per 14 delle 17 aree individuate potranno essere proposti progetti di gestione e manutenzione, mentre le restanti tre aree saranno riservate per interventi di forestazione urbana per oltre 18mila metri quadrati complessivi. “Per il nostro comune si tratta di uno strumento nuovo che mira a coinvolgere soggetti privati nella gestione del verde, incoraggiando creatività e partecipazione, – afferma l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi – tutti i progetti saranno vagliati dai nostri tecnici e valutati attentamente affinché portino benefici e ricadute positive durevoli. Particolarmente importante, da questo punto di vista, è l’individuazione di tre aree che potranno essere oggetto di interventi di forestazione urbana, uno strumento fondamentale, se utilizzato appropriatamente, per contrastare i gas clima-alteranti che maggiormente contribuiscono al riscaldamento globale”. Il bando non ha scadenza e sarà via via integrato con l’indicazione di ulteriori aree destinate ad accogliere progetti di manutenzione o di forestazione”.