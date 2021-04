Certificati online senza pagare i diritti di segreteria

CALENZANO – Se i certificati vengono fatti online non si pagano i diritti di segreteria. L’ha definito la Giunta municipale per incentivare questo tipo di accesso ai servizi comunali. Non è quindi più necessario pagare i diritti di segreteria per quei certificati che vengono richiesti e stampati autonomamente dall’utente, tramite i servizi dello sportello telematico. […]

“Una ragione in più per utilizzare il nostro sportello telematico – ha commentato l’assessore all’innovazione tecnologica Damiano Felli -. Chiedere un certificato online è facile, comodo e costa anche meno. È un ulteriore contributo che diamo per rendere i servizi comunali sempre più moderni ed efficienti”.

Sul sito del Comune, nella sezione dei certificati online, si possono trovare tutte le informazioni necessarie. Dopo essersi autenticati con SPID, è possibile scaricare e stampare i certificati anagrafici per se stessi, per componenti del nucleo familiare e per qualsiasi cittadino residente nel Comune. Nei casi in cui le pubbliche amministrazioni chiedano al cittadino dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni, è possibile accedere al servizio di ANPR per verificare i propri dati anagrafici e stampare autocertificazioni precompilate.