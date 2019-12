Cestini “smontati” al Parco degli Etruschi, il “gioco” degli incivili. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Continuano le segnalazioni da parte dei lettori su quello “che non va”. Da tanti mesi, ci segnala Tommaso, “al parco degli Etruschi, conosciuto anche come parto della Tav, si sta svolgendo un nuovo ‘gioco’ – dice in modo ironico il lettore – tra incivili e addetti alla raccolta dei rifiuti nei cestini. I primi si divertono a smontare, alle volte proprio a danneggiare, i cestini del sudicio. I secondi, che ringrazio sinceramente, oltre a svolgere il proprio lavoro di svuotare i cestini li risistemano”. Un “gioco” incivile, sottolinea Tommaso che avviene in orari notturni, “avviene di sera o di notte – spiega il lettore – dato che al pomeriggio sono tutti li al proprio posto, e al mattino si trovano a zonzo per il parco, forse la notte i cestini si animano camminano?” E.A.