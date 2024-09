Cgil Firenze e Spi Cgil, dal 2 ottobre a Signa uno sportello per la popolazione straniera

SIGNA – La Cgil Firenze e lo Spi Cgil Firenze, d’intesa con la Lega “Silvano Sarti” dello Spi Cgil Le Signa, “hanno ritenuto importante – si legge in una nota – creare nel Comune di Signa uno sportello immigrati, presso la sede dello Spi Cgil in via di Porto 12/14, a Signa per soddisfare i […]

SIGNA – La Cgil Firenze e lo Spi Cgil Firenze, d’intesa con la Lega “Silvano Sarti” dello Spi Cgil Le Signa, “hanno ritenuto importante – si legge in una nota – creare nel Comune di Signa uno sportello immigrati, presso la sede dello Spi Cgil in via di Porto 12/14, a Signa per soddisfare i bisogni della popolazione straniera: ascolto, consulenza e disbrigo pratiche per cittadinanza e permesso di soggiorno non sono sempre garantiti sul territorio una risposta di prossimità può essere un contributo importante”. Lo sportello sarà aperto a partire dal 2 ottobre tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.