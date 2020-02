Cgil: “O Peretola o morte è propaganda, servono più sinergie con Pisa”

FIRENZE – La Cgil “ha preso atto – si legge in una nota – della decisione del Consiglio di stato” che ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la sentenza del Tar Toscana sul nuovo aeroporto di Firenze. “Su questa ormai annosa vicenda – dice Dalida Angelini, segretaria generale Cgil Toscana – della seconda pista, la Cgil Toscana con atti formali dei suoi organismi direttivi, con prese di posizione pubbliche dei suoi dirigenti e in pubbliche iniziative, nel corso degli anni, ha sollevato forti perplessità, il nostro giudizio era “non positivo”. A noi sono sembrate evidenti le incompatibilità ambientali di un intervento che tra l’altro prevedeva l’interramento di un pezzo di autostrada e lo spostamento di un laghetto”. E ancora: “Non è certo un caso che la Commissione di Via abbia approvato il progetto con ben 142 prescrizioni, così come non è un caso che abbia trovato la contrarietà di sei Comuni e di tanti cittadini. La Cgil pensa non si debba dimensionare la pista in funzione della crescita di un modello di turismo insostenibile, si ascoltino le necessità di lavoro e manifattura, non quelle della rendita. O Peretola o morte è propaganda, si qualifichi l’Amerigo Vespucci e si attivino fin da subito ulteriori sinergie con lo scalo di Pisa”.