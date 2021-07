Cgil Pisa: “La chiusura della Gkn è uno schiaffo alla Toscana. E’ il momento di una risposta ferma e decisa”

PISA – “La notizia della chiusura dello stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio arriva come una doccia gelata in mezzo alla calura estiva. È uno schiaffo pesante a tutto il mondo del lavoro e soprattutto alle istituzione locali e regionali che tanto hanno fatto in più di 25 anni, da quando la Gkn rilevò lo […]

PISA – “La notizia della chiusura dello stabilimento della Gkn di Campi Bisenzio arriva come una doccia gelata in mezzo alla calura estiva. È uno schiaffo pesante a tutto il mondo del lavoro e soprattutto alle istituzione locali e regionali che tanto hanno fatto in più di 25 anni, da quando la Gkn rilevò lo stabilimento Fiat e le sue produzioni dal sito di via Forlanini a Firenze”: l’affondo è di Mauro Fuso, segretario generale Cgil Pisa, che aggiunge: “È inaccettabile che ad una settimana dalla decisione di utilizzare ogni strumento alternativo ai licenziamenti, si proceda impunemente alla chiusura e al dramma per centinaia di lavoratori, lavoratrici e delle loro famiglie. È il momento della risposta ferma e decisa da parte di tutto il mondo del lavoro, unitariamente e senza tentennamenti. È il momento della massima solidarietà e della lotta per difendere tutti i posti di lavoro. La Cgil di Pisa è pronta a farlo, sollecitando in tal senso tutte le strutture regionali. La risposta del mondo del lavoro dovrà essere forte e chiara e la Regione Toscana dovrà farsi interprete dello sviluppo delle attività produttive dei nostri territori. Questo segnale è un allarme per tutto il sindacato, il rischio evidente è che questa barbarie dei licenziamenti prenda piede, magari anche solo attraverso le modalità telematiche asettiche, e impoverisca di fatto la nostra regione e in definitiva il Paese”.