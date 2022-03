Chi è andato a cena per beneficenza ha reso più inclusiva la scuola Leonardo da Vinci

SIGNA – Inaugurate oggi tre “aule morbide” all’interno del plesso scolastico Leonardo da Vinci. Si tratta infatti di spazi adibiti per studenti con difficoltà psico-motorie dove svolgere attività ludico-educative in piena sicurezza. Un’iniziativa nata dalla proprietaria del Chiringuito, Caterina Migliaro, in collaborazione con la dirigente scolastica Francesca Bini. Oltre a loro erano presenti anche lo […]

SIGNA – Inaugurate oggi tre “aule morbide” all’interno del plesso scolastico Leonardo da Vinci. Si tratta infatti di spazi adibiti per studenti con difficoltà psico-motorie dove svolgere attività ludico-educative in piena sicurezza. Un’iniziativa nata dalla proprietaria del Chiringuito, Caterina Migliaro, in collaborazione con la dirigente scolastica Francesca Bini. Oltre a loro erano presenti anche lo chef Gabriele Andreoni e l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Signa, Gabriele Scalini.

“Ambienti adatti ad attività specifiche per bambini con difficoltà ma anche spazi dove trovare svago temporaneo, – commenta l’assessore Scalini – un ringraziamento particolare al personale scolastico e a Caterina Migliaro che, grazie alle cene di beneficenza Amici cuochi organizzate la scorsa estate nel parco dei Renai, è riuscita a raccogliere 2.500 euro per la realizzazione di questo progetto. Un’iniziativa che vedrà quest’anno la sua seconda edizione e il cui ricavato sarà devoluto ancora una volta alle scuole”.

Vasche con palline emozionali, sacchi pouf, grandi cuscini per sdraiarsi a terra, materiale fonoassorbente per le pareti sono solo alcuni degli arredi che colorano le aule morbide dell’Istituto Comprensivo: “Voglio sottolineare – ha detto la dirigente scolastica – la generosità di cittadini e genitori che contribuiscono – attraverso iniziative spontanee – al miglioramento dell’esperienza scolastica: alla preziosa donazione di Caterina Migliaro, si aggiunge il materiale di cancelleria (pennarelli, penne, quaderni) per la primaria Ciampi donati da Cristina Bacciosi, proprietaria della cartolibreria di San Mauro a Signa”.