“Chi è disposto a organizzare i Centri estivi?”: il Comune di Signa “sonda il terreno”

SIGNA – Un’indagine esplorativa rivolta ai soggetti disponibili a organizzare Centri estivi nel Comune di Signa. E’ quella avviata dall’amministrazione comunale e illustrata dall’assessore alla pubblica istruzione Gabriele Scalini, con i moduli di adesione che saranno disponibili a partire da domani, lunedì 18 maggio, sul sito Internet del Comune. “L’amministrazione comunale, in attesa di più specifiche indicazioni nazionali e regionali, – spiega Scalini – intende effettuare un’indagine esplorativa per verificare la presenza di soggetti interessati ad organizzare i Centri estivi 2020 sul territorio comunale, al fine di preparare per tempo i progetti ed essere in grado di fornire una risposta ai genitori non appena perverranno indicazioni precise. Al fine di attivarli, sono necessari idonei provvedimenti che ne regolino le modalità attuative onde ridurre al massimo il rischio di contagio. La realizzazione dei Centri estivi è pertanto subordinata alle future decisioni del Governo/Regione in merito alla possibilità/tempistica di svolgimento degli stessi e all’emanazione delle rispettive Linee Guida e protocolli”. “L’amministrazione – conclude – vuole fornire a tutti i soggetti del territorio le informazioni necessarie al fine di svolgere le attività in piena sicurezza; inoltre, contribuirà alla realizzazione dei Centri estivi attraverso le risorse che saranno messe a disposizione dalla Regione e dallo Stato”.