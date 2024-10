Chi governa l’Intelligenza Artificiale? Se ne parlerà nel corso di un convegno sabato 26 ottobre in sala consiliare

LASTRA A SIGNA – “Chi governa l’Intelligenza Artificiale?”: è questo il tema del convegno che aiuterà a riflettere sull’Intelligenza Artificiale e sugli sviluppi attuali tra potenzialità e limiti che si terrà sabato prossimo, 26 ottobre, in sala consiliare promosso dalla Presidenza del consiglio comunale. Appuntamento alle 10 con l’introduzione a cura di Pietro Milanesi, presidente del consiglio comunale e a seguire i saluti del sindaco Emanuele Caporaso e l’intervento del professor Giuseppe Attardi dell’Università di Pisa. Modera Lisa Ciardi, giornalista de La Nazione.

“E’ un’pubblica per parlare di un argomento estremamente formativo e attuale come l’Intelligenza Artificiale, – ha spiegato Milanesi – il tema dell’IA influisce per molti aspetti sulla nostra vita quotidiana. Una statistica dice che il 70% degli italiani affermano di essere poco o per niente informati. Il convegno sarà l’occasione per conoscere il mondo dell’Intelligenza Artificiale, per capire meglio le opportunità, limiti e i possibili rischi per la nostra società”. “Si tratta di un tema di forte attualità – ha aggiunto il sindaco Caporaso – in quanto l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale oggi si applica a tanti temi dalla sicurezza alla gestione dei sistemi. E’ sicuramente una tecnologia che sta impattando e impatterà su diversi settori e sulle nostre vite ed è giusto analizzare e riflettere sui risvolti dal punto di vista etico e sociale”.