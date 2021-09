“Chi Vespa mangia il pollo con le mani” in viaggio con i vespisti del Club di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “Chi Vespa mangia le mele” diceva una pubblicità creata da Filippetti nel 1969, un claim surreale che oggi si traduce con “Chi Vespa mangia il pollo con le mani”. La trasformazione dello slogan pubblicitario si deve al Vespa Club Sesto Fiorentino che domenica 5 settembre organizza la seconda edizione di questo orginale raduno di vespisti appassionati di pollo arrosto. Un piacere abbinato ad un altro piacere: quello della passione per i viaggi in Vespa unito al piacere del gustare l’arrosto, ma soprattutto dicono gli organizzatori “una giornata in allegria, scoprendo piacevoli itinerari nella natura, degustando e “mangiando” il pollo con le mani: è stata questa la domenica appena trascorsa dei vespisti che non hanno perso tempo per viaggiare con il vento tra i capelli a bordo delle fantastiche Vespe che hanno fatto.e fanno sognare in molti”. Tra le visite anche il Castello dei Conti Ubertini sempre nel Comune di Chitignano dove, aggiungono gli organizzatori “è ancora possibile visitare la stanze delle sentenze e delle torture con gli strumenti di morte dell’epoca”

La partenza sarà alle 9.30 dal Tuscany Hall in Largo de Gasperi a Firenze e poi via lungo Vallina, Rosano, Consuma, Chitignano, Acquaforte. Il pranzo e poi via il viaggio a bordo della Vespa riprenderà. In questa giornata alla scoperta delle bellezze artistiche del territorio il Vespa Club Sesto Fiorentino vedrà la partecipazione “straordinaria” di Pio Bove, il Macellaio. Diciamo che il programma è… tutto un programma!