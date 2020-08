“Chi vuol essere lieto sia…”: Antica Fiera di Lastra a Signa, una ripartenza in grande stile

LASTRA A SIGNA – “Chi vuol essere lieto sia, del domani non v’è certezza”: sono state le parole di Alessandro Calonaci a “dare il la” all’edizione 2020 dell’Antica Fiera di Lastra a Signa, Parole accompagnate successivamente dalle note della banda musicale della Misericordia di Malmantile e dagli sbandieratori della Val Marina. Un appuntamento, come ha […]

LASTRA A SIGNA – “Chi vuol essere lieto sia, del domani non v’è certezza”: sono state le parole di Alessandro Calonaci a “dare il la” all’edizione 2020 dell’Antica Fiera di Lastra a Signa, Parole accompagnate successivamente dalle note della banda musicale della Misericordia di Malmantile e dagli sbandieratori della Val Marina. Un appuntamento, come ha ribadito il sindaco Angela Bagni nel suo intervento, “fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Un momento da vivere nel rispetto delle normative legate alla sicurezza ma che vuole e deve essere motivo di ripartenza per tutta la comunità lastrigiana”. Accanto a lei il vice-sindaco e assessore al marketing territoriale Leonardo Cappellini (impegnato in prima persona nell’organizzazione della fiera), l’assessore Matteo Gorini, la consigliera regionale Monia Monni e il consigliere metropolitano Paolo Gandola.

La fiera prosegue oggi, sabato 29 agosto, con l’inaugurazione (alle 11) delle mostre “Il vino, fra tradizione e innovazione” a cura del gruppo fotografico Il Cupolone all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio e a seguire di quella sui “Mestieri della tradizione”, sempre all’interno dell’Antico Spedale di Sant’Antonio e della mostra sui cimeli carusiani Caruso 99 (…in attesa dei 100) in sala consiliare. Nella seconda giornata, inoltre, ancora Mostra del bestiame, divertimenti medioevali a cura della Misericordia di Lastra a Signa-gruppo Protezione Civile, street food, Osteria dentro le Mura, torneo di burraco. In piazza del Comune dalle 17 si potrà assistere allo show de “Il clown Conte Patacchi”, spettacolo di giocolerie e clownerie rivolto ai bambini. A seguire concerto de I Citofoni: trio musicale specializzato nel repertorio di brani italiani e francesi degli anni 50-60 eseguiti con un sound divertente e raffinato. Dalle 19, sempre in piazza del Comune, Gran Kabaret con Marco Natalucci, Roberto Caccavo e Gaia Nanni: testi comici e brillanti che parlano di noi prima, durante e dopo la quarantena. Alle 21.15 in piazza Garibaldi concerto dei solisti dell’Accademia a cura del Maggio Metropolitano. Chiusura della serata alle 22 in piazza del Comune con il concerto dei Desaritmia, bandi ska/rock steady.

Si ricorda che all’interno del perimetro della fiera dovrà essere indossata obbligatoriamente la mascherina anche dove sia possibile mantenere il distanziamento. I quattro ingressi della manifestazione saranno presidiati da personale comunale e dai volontari di Associazione nazionale Carabinieri, Misericordia di Lastra a Signa, Misericordia di Malmantile, Humanitas di Scandicci sezione Ginestra Fiorentina, Auser e Racchetta onlus.