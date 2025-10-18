Chiara Gensini vince 30mila euro ad Affari tuoi su Rai Uno

SESTO FIORENTINO – La sestese Chiara Gensini ha vinto 30mila euro al gioco a premi di Rai Uno “Affari tuoi”. Gensini che lavora nell’enoteca di famiglia di piazza del Mercato, 29 anni, dopo 30 puntate al gioco condotto da Stefano De Martino, sabato 18 ottobre è stata chiamata a giocare con il pacco numero 7 della Toscana. Chiara è stata affiancata dal fidanzato Enrico, 31 anni, consulente bancario di Sesto Fiorentino che per due anni e mezzo ha vissuto in Lombardia. E ha raccontato che proprio in quel periodo gli hanno rubato la macchina. Chiara ed Enrico si sono conosciuti in un locale di Firenze e poi si sono ritrovati qualche tempo dopo. Il gioco è iniziato con la richiesta da parte del Dottore di un cambio che la concorrente ha rifiutato così come ha detto “no” ai 30mila euro offerti in prima battuta. Chiara ha ricordato, quando ha chiesto di aprire il pacco della Sicilia, che in quella regione hanno trascorso la loro prima vacanza. Ancora un’offerta di cambio rifiutata e poi la perdita di 200mila euro e una nuova offerta che scende a 10mila euro, rifiutata dalla concorrente. Sul pacco 10 dell’Abruzzo Chiara si sofferma perché 10 è la data di nascita di sua sorella Giulia “una ragazza forte che da 15 anni convive con una malattia autoimmune e che in questo periodo è a Bruxelles per un tirocinio”. Dal pacco scompaiono 50 euro. Restano ancora i pacchi 17 (data di nascita del padre Massimiliano, che Chiara ha salutato insieme alla mamma Silvia) e il pacco 18 altro numero importate per la sua famiglia. “È il numero dei miei nonni”. Il gioco va avanti e di nuovo viene proposto il cambio e Chiara accetta scegliendo il 17 e lasciando il 7 che, una volta aperto si conosce il risultato: 500 euro. Nel pacco 17 che Chiara e Enrico hanno aperto, hanno trovato 30mila euro.