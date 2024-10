“Chicken” al Teatro della Limonaia

SESTI FIORENTINO – “Chicken” di Eva O’Connor e Hildegard Ryan in scena al Teatro della Limonaia il 12 e 13 ottobre alle 20.30. Spettacolo nell’ambito di Intercity Festival. Con Eva O’Connor lo spettacolo è prima nazionale, in inglese con sottotitoli in italiano a cura di Aikapro. A prima vista Eva O’Connor, nel seminterrato di Summerhall, […]

SESTI FIORENTINO – “Chicken” di Eva O’Connor e Hildegard Ryan in scena al Teatro della Limonaia il 12 e 13 ottobre alle 20.30. Spettacolo nell’ambito di Intercity Festival. Con Eva O’Connor lo spettacolo è prima nazionale, in inglese con sottotitoli in italiano a cura di Aikapro. A prima vista Eva O’Connor, nel seminterrato di Summerhall, non è più umana. Becca e sbatte le ali del suo costume, fissando lentamente il pubblico con gli occhi spalancati, come se stesse per lanciarsi in una profonda ed enigmatica performance artistica. – Ma non è questo che è Chicken – afferma beffardamente O’Connor. La storia. Chicken narra di Don Murphy che è un orgoglioso irlandese, dipendente dalla ketamina senza speranza ed è uno dei più grandi attori della sua generazione. Si dà il caso che sia anche un pollo. Nel corso di una fatidica notte, il piumato vincitore dell’Oscar condivide la sua storia stellare con un intimo pubblico, dai suoi primi successi alla sua prima esperienza sessuale tra uccelli e alla sua vita sotto i riflettori della celebrità. Ma lungo il percorso Don si confronterà con alcune crude verità su se stesso, sui polli e sulla sua condizione di pollo e di uomo. Biglietti: 16 euro intero e 13 euro ridotto.