Chini: “Sì al ponte sull’Arno, sbagliato legarlo alla realizzazione dell’aeroporto”

CAMPI BISENZIO – “Il ponte sull’Arno fra Signa e Lastra a Signa è una infrastruttura strategica per la Piana fiorentina”. Lo dice Adriano Chini, candidato per Toscana a sinistra alle prossime elezioni regionali. “E’ drammaticamente indispensabile – aggiunge – per le persone che vivono e lavorano in questo territorio. Da troppo tempo promesso e mai realizzato. Parole e poi nessuna azione concreta: non ci sono ad oggi fondi stanziati né un progetto. La candidata del Pd Monia Monni (e attuale consigliere regionale) nella primavera dello scorso anno annunciava novità importanti e milioni di euro in arrivo per la tanto attesa realizzazione del ponte, dandolo per fatto.

Poi però a fine dicembre 2019 il Consiglio regionale ha approvato la variazione al bilancio regionale e guarda un po’ dai 4 milioni annunciati trionfalmente si è passati in pochi mesi a zero euro con il beneplacito di Monia Monni che ha votato a favore di questo provvedimento. Si è giocato ancora una volta sulla pelle dei cittadini”.

“Credo inoltre – conclude Chini – che vincolare il ponte sull’Arno alla realizzazione dell’aeroporto sia davvero poco corretto. In tanti anni da sindaco ho siglato tanti accordi con la regione e con i comuni e ho realizzato tante opere pubbliche di viabilità, come la circonvallazione nord, la circonvallazione sud, la bretella di San Piero a Ponti, ma mai, e ribadisco mai. mi è successo di vincolare un opera pubblica alla realizzazione di un opera di un privato (Toscana Aeroporti). Credo sia sbagliato quell’accordo siglato da Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Comune di Lastra e Comune di Signa. Le risorse da parte della Regione per realizzare il ponte vanno trovate perché strategico per questo territorio, per le aziende che qui ci sono e per la qualità di vita dei residenti. Se eletto garantisco che mi adopererò per la sua realizzazione, così come ho fatto in passato per altre opere. Datemi ancora una volta fiducia”.