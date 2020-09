Chini: “Sull’aeroporto di Firenze la candidata del Pd Monia Monni prende in giro i cittadini della Piana”

CAMPI BISENZIO – A pochi giorni dal voto per le regionali, si infiamma lo “scontro” politico. Soprattutto sui grandi temi che riguardano la Piana in particolare ma anche tutta l’area metropolitana più in generale. Come dimostra la presa di posizione di Adriano Chini, candidato nel Collegio 4 (gli altri sono Ilaria Agostini, Maurizio Quercioli e […]

CAMPI BISENZIO – A pochi giorni dal voto per le regionali, si infiamma lo “scontro” politico. Soprattutto sui grandi temi che riguardano la Piana in particolare ma anche tutta l’area metropolitana più in generale. Come dimostra la presa di posizione di Adriano Chini, candidato nel Collegio 4 (gli altri sono Ilaria Agostini, Maurizio Quercioli e Lorena Passerotti) nella lista a sostegno di Tommaso Fattori presidente, “Toscana a sinistra”.

“A un confronto pubblico pre-elettorale che si è svolto ieri sera a Calenzano – dice Chini – la candidata del Pd Monia Monni ha affermato che la decisione sul nuovo aeroporto di Firenze è ancora da prendere, che non è compiuta e che auspica apertura di un tavolo sul tema. Ma di cosa stiamo parlando? Il tavolo che Monni ci suggerisce di aprire, è “apparecchiato” da 20 anni, 20 anni di pianificazione, di scelte, di investimenti e tutto, proprio tutto verrebbe spazzato via dal nuovo aeroporto di Firenze”.

“Ma non ricorda Monni – aggiunge Chini – il lavoro fatto? Non ricorda le varianti, le forzature? Perché finge che si parta ora? La decisione sul nuovo aeroporto lei e il Partito Democratico e Italia Viva ce l’hanno ben chiara e ogni giorno il candidato Eugenio Giani la riconferma. Giani e con lui il Pd e Italia Viva vogliono a tutti i costi il nuovo aeroporto, vanno oltre le leggi, oltre le decisioni dei tribunali, oltre la volontà dei cittadini, oltre a tutto. Sono anni che intervengono con emendamenti e norme ad hoc. Sempre a tutela e difesa degli interessi di pochi e non dei molti cittadini e cittadine di questo territorio. Il nostro territorio, la Piana fiorentino-pratese, ha un preciso e prezioso profilo da tutelare frutto di decenni di programmazione urbanistica: un parco al centro di sei città, il Central Park della città metropolitana di Firenze. Sarà una partita fondamentale per il futuro di questo territorio, per i suoi cittadini e per i lavoratori delle attività collocate in questa area, quella che verrà giocata nei prossimi 5 anni in Regione Toscana”.

“Il mio – conclude Chini – è un appello agli elettori di questo territorio: chi vota per Giani, vota a favore del nuovo aeroporto, non lo sostengo io, lo dice ripetutamente Giani ogni giorno e il suo programma lo riporta chiaramente. Il mio è un no netto al nuovo aeroporto, lo ribadisco oggi così come faccio da molti anni (dal 2008) e continuerò ad adoperarmi in ogni modo per impedire questo sciagurato e non sostenibile progetto del nuovo aeroporto che devasterebbe il nostro territorio, annullando anni di pianificazione”.