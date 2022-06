Chiude l’Hub vaccinale ai Gigli: da giugno 2021 a oggi quasi 100.000 vaccini

CAMPI BISENZIO – Ultimo giorno di apertura, martedì 15 giugno, per l’Hub vaccinale all’esterno del Centro commerciale I Gigli. Con numeri che la dicono lunga sull’efficienza del servizio offerto e che “dicono” quasi centomila vaccini effettuati da giugno 2021 a oggi, con picchi di 25.000 dosi nei mesi di dicembre e gennaio. Una struttura che ha visto la collaborazione di più soggetti e per la quale Farmapiana ringrazia il Centro commerciale I Gigli, gli Ambulatori della Misericordia, che hanno collaborato con il proprio personale, e alle associazioni di volontariato attive nel Comune di Campi, sempre disponibili quando si tratta di collaborare, per l’assistenza sanitaria prestata ogni giorno di apertura: Misericordia di Campi, Fratellanza Popolare di San Donnino e Pubblica Assistenza di Campi. Farmapiana approfitta inoltre dell’occasione per ringraziare sia la Regione che la Asl che, insieme a noi, hanno consentito di realizzare il primo Hub in Italia gestito da un gruppo di farmacie. A “salutare” la sua chiusura, in attesa di capire se ci sarà la necessità o meno di riaprirlo dopo l’estate, il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti, il direttore del Centro commerciale I Gigli, Antonino D’Agostino, l’amministratore degli Ambulatori della Misericordia di Campi, Cristian Cesari, il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, e l’assessore regionale Monia Monni. Continua invece il servizio relativo ai tamponi Covid di Farmapiana nella farmacia all’interno del Centro commerciale I Gigli, anche nel fine settimana. Per prenotarlo www.farmaciecomunalifarmapiana.it

“L’Hub vaccinale dei Gigli – ha detto l’assessore regionale Monia Monni – è stato un importante presidio che in un anno ha permesso di vaccinare quasi 100.000 cittadini. Questo è l’esempio di come nei momenti di necessità le istituzioni, le associazioni e le imprese del territorio riescono a fare squadra per le proprie comunità”. Monni ha poi rivolto il proprio ringraziamento “ai Gigli, all’amministrazione comunale di Campi, alle associazione di volontariato e in modo particolare a Farmapiana che è riuscita in questi mesi di pandemia a organizzare un servizio di altissima professionalità per la gestione dell’Hub vaccinale”.