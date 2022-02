Chiusa l’autostrada tra Firenze sud e Scandicci per incidente. Ci sono anche due vittime

SCANDICCI – Una colonna nera di fumo, densa, è stata il segnale che in autostrada era successo qualcosa di grave. Con il traffico che prima ha rallentato e poi si è fermato. Poco prima delle 13.30,infatti, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna […]

SCANDICCI – Una colonna nera di fumo, densa, è stata il segnale che in autostrada era successo qualcosa di grave. Con il traffico che prima ha rallentato e poi si è fermato. Poco prima delle 13.30,infatti, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 289, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un’autovettura andati in fiamme, ora spenti. Nell’incidente due persone hanno perso la vita. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Bologna e 4 chilometri di coda in direzione Roma. Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Firenze Sud, percorrere la viabilità ordinaria, e rientrare in autostrada a Firenze Scandicci. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di percorrere l’A11 Firenze-Pisa Nord, prendere l’A12 Genova Rosignano in direzione Livorno, quindi proseguire lungo la dorsale tirrenica.

Per l’uscita obbligatoria disposta da Autostrade per l’Italia a Firenze Sud e a Incisa-Rignano si stanno registrando appesantimenti della circolazione sulla viabilità cittadina. In particolare sul Viadotto Marco Polo, viale Europa e sulla direttrice dei viali in direzione del casello Firenze Nord.