Chiusi ma non fermi, il Museo del figurino continua l’attività online

CALENZANO – Chiusi ma non fermi, è questo l’hashtag e anche la filosofia del MuFiS, Museo del Figurino Storico, chiuso lo scorso 5 novembre per le disposizioni ministeriali, ma ancora operativo. Il Museo del Figurino proprio per questo ha aderito all’iniziativa #chiusinonfermi promossa dall’Associazione Nazionale dei Piccoli Musei. Creare tanti piccoli musei narranti è il fine di questa iniziativa. La chiusura di un museo rappresenta da sempre un momento doloroso per una comunità ma allo stesso tempo tale esperienza ha sollecitato in tanti piccoli musei italiani una reazione; sono state azioni singole pensate nell’immediato ed espressioni di grande creatività che hanno tenuto viva la presenza dei musei nella società costretta alla chiusura totale a marzo ed ora più forti di prima ci siamo organizzati per restare al fianco dei nostri utenti.

Il MuFiS riafferma la sua presenza anche per questa seconda chiusura, il programma partirà venerdì 20 novembre con il primo incontro “L’intrepido soldatino di stagno” di H.C. Andersen, un’opera che racconta la nascita di un amore quello del lettore per il mondo del figurino, un’opera che ci rappresenta come realtà museale che richiama la passione che ha dato inizio a questo Museo. Tali incontri verranno caricati sia sulla pagina Facebook sia nel canale YouTube museo figurino storico. Gli incontri sono: il 20 novembre “L’intrepido soldatino di stagno”: la nascita di un amore. Lettura della fiaba di H.C. Andersen, il 4 dicembre Il figurino tra archeologia e storia. Citazioni da autori vari: M. Boverio, J. G. Garratt, M. Baldet, il 27 dicembre Sicuri che i soldatini siano solo giochi? L’evoluzione del figurino e le sue potenzialità, il 15 gennaio “La Battaglia di Campaldino 1289” aspettando il VII centenario dalla morte di Dante e il 29 gennaio I figurini come memoria storica e fonte di sapere.