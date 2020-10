Chiuso il presidio sanitario di piazza IV Novembre per alcune ore per sanificazione

SESTO FIORENTINO – La chiusura per alcune ore degli ambulatori di piazza IV Novembre ha creato disagio a chi si doveva recare negli spazi sanitari. Il presidio è stato chiuso, per qualche ora, per permettere la sanificazione dei locali dopo che all’interno della struttura era risultata una persona positiva. Quindi per precauzione gli ambulatori sono […]

SESTO FIORENTINO – La chiusura per alcune ore degli ambulatori di piazza IV Novembre ha creato disagio a chi si doveva recare negli spazi sanitari. Il presidio è stato chiuso, per qualche ora, per permettere la sanificazione dei locali dopo che all’interno della struttura era risultata una persona positiva. Quindi per precauzione gli ambulatori sono stati chiusi, come ha informato il cartello affisso sulla porta per sanificazione ed è stato riaperto alle 14.