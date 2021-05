Chiusura Asl per lavori: come fare per prenotare un prelievo

SESTO FIORENTINO – Ha chiuso temporaneamente per lavori di ristrutturazione edile, il centro prelievi del presidio Asl di in via Gramsci. Il servizio nei prossimi mesi sarà gestito dal centro privato Synlab in via di Padule, tramite una convenzione che prevede sia il servizio di prestazioni prelievi che la consegna dei campioni al Laboratorio di Analisi del […]

SESTO FIORENTINO – Ha chiuso temporaneamente per lavori di ristrutturazione edile, il centro prelievi del presidio Asl di in via Gramsci. Il servizio nei prossimi mesi sarà gestito dal centro privato Synlab in via di Padule, tramite una convenzione che prevede sia il servizio di prestazioni prelievi che la consegna dei campioni al Laboratorio di Analisi del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio. La ripartenza del servizio prelievi a Synlab è prevista per lunedì 31 maggio.

Le prenotazioni sulla piattaforma Zero Code sono possibili: tramite sportelli territoriali Usl utilizzando link : https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home, al call center aziendale 055 545454 utilizzando link https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home, direttamente on line tramite https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home, farmacia, presso associazioni che svolgono il servizio prelievi utilizzando link : https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home

In questi giorni sono state completate le telefonate agli utenti prenotati fino al 30 giugno, circa una trentina di persone, a cui dalla stessa Asl è stata comunicata la chiusura dei prelievi in via Gramsci e confermata una nuova prenotazione. I lavori di ristrutturazione del centro prelievi del presidio di via Gramsci, richiederanno interventi per alcuni mesi.