Chiusura di un’attività illegale: il sindaco Prestanti si congratula per il blitz di Bacchereto

CARMIGNANO – “Voglio esprimere le mie congratulazioni, anche a nome della giunta e dell’intera amministrazione comunale, al Prefetto, e tramite il Prefetto, alle forze dell’ordine e alla nostra Polizia municipale, che ha fattivamente collaborato all’azione ispettiva, per la brillante operazione che ha portato a bloccare l’esercizio illegale di un’attività imprenditoriale”: sono le parole pronunciate dal sindaco Edoardo Prestanti, a commento del blitz che ha chiuso un’azienda a Bacchereto. “Emerge ancora una volta – ha continuato il sindaco – la necessità dei controlli vasti e diffusi per spezzare la catena di illegalità economica presente nel territorio della nostra provincia, condizione indispensabile anche per assicurare condizioni di lavoro dignitose, rompere la rete di clandestinità cui sono ridotti i lavoratori, evitare la violenza perpetrata verso sindacalisti e operai, come avvenuto a Seano”. “In tutte le sedi – ha proseguito Prestanti – nelle quali siamo presenti, compreso il Comitato per la sicurezza, il Comune di Carmignano ha sempre evidenziato che l’intensità dei controlli è condizione imprescindibile per ridurre l’economia sommersa nel distretto. Abbiamo anche sottolineato che le istituzioni superiori, il governo nazionale su tutte, devono assicurare il necessario sostegno, risorse e personale, agli organismi periferici dello Stato, alle Forze dell’ordine e alle stesse istituzioni locali, che a Prato e provincia stanno svolgendo uno straordinario ed eccellente lavoro nell’opera di contrasto dell’illegalità economica”.