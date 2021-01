Chiusure su FiPiLi e SS67, mattinata con traffico congestionato. Circolazione ripresa

LASTRA A SIGNA – Traffico congestionato questa mattina a causa di alcune chiusure che hanno interessato la viabilità del territorio lastrigiano. Nelle prime ore di oggi, a causa di alcune verifiche tecniche nel tratto interessato dal cedimento del muro di contenimento su via di Carcheri, è stata chiusa al traffico la strada di grande comunicazione FiPiLi. Al momento la SGC è riaperta al traffico sia in direzione Mare che in direzione Firenze.

Contemporaneamente è stata chiusa anche la SS 67 nel tratto fra la località La Lisca e la frazione di Brucianesi, a causa della caduta di un grosso albero sulla carreggiata. Nessun danno a persone né ad autoveicoli. Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno rimosso la pianta, la strada statale 67 è stata riaperta ma persistono incolonnamenti dovuti all’accumulo del traffico.

Infine questa mattina si è verificata anche l’interruzione della via Vecchia Pisana poco prima di Ginestra Fiorentina per un autoarticolato incastrato alla curva a gomito all’ingresso del centro abitato. In questo momento la strada è riaperta in entrambe le direzioni. Le problematiche sopracitate hanno comportato un aumento del traffico e del passaggio dei veicoli, anche di mezzi pesanti, sia nel capoluogo che nelle frazioni, soprattutto a causa della chiusura della FiPiLi e del conseguente passaggio di molte autovetture dalla viabilità comunale.