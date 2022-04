“Ci abbiamo sempre creduto”: il Volley Club Le Signe vola in serie C

SIGNA – Orgoglio, appartenenza e soddisfazione. Tanta soddisfazione. E’ la serata – ma non solo quella – vissuta dal Volley Club Le Signe che con le ragazze della prima squadra conquista a Lucca, con due partite di anticipo rispetto alla fine del campionato, il diritto a partecipare nella prossima stagione alla serie C. In testa […]

SIGNA – Orgoglio, appartenenza e soddisfazione. Tanta soddisfazione. E’ la serata – ma non solo quella – vissuta dal Volley Club Le Signe che con le ragazze della prima squadra conquista a Lucca, con due partite di anticipo rispetto alla fine del campionato, il diritto a partecipare nella prossima stagione alla serie C. In testa alla classifica dall’inizio alla fine, senza mai far registrare alcuna flessione, la squadra ha raggiunto l’obiettivo sfoderando un bel gioco e sotto le sapienti mani di coach Isabella Lotti, una garanzia per la società grazie alle eccellenti capacità tecniche e dalle grandissime doti umane, e coach Tonini, suo valido collaboratore, la squadra ha saputo imprimere un ritmo forsennato al proprio gioco crescendo giorno dopo giorno tecnicamente e umanamente, con una mentalità vincente, alimentata dalla consapevolezza che sudore, fatica e sacrificio sono elementi imprescindibili per il raggiungimento della vittoria. I numeri sono importanti e, a due giornate dalla fine, dicono 20 vittorie su 20 e solo 4 set e un solo punto lasciato lungo il percorso. Una promozione non scontata ma voluta, conquistata e difesa con grande carattere da parte di queste splendide ragazze che hanno fin dall’inizio della stagione lavorato “sodo” con impegno e dedizione sempre con l’obbiettivo in testa di provare a regalarsi una soddisfazione fin da subito ritenuta alla loro portata. Una stagione è lunga e costellata di tanti imprevisti che hanno comunque presentato il conto più di una volta ma grazie alla sapiente guida dello staff tecnico e alla capacità di reazione della squadra sono stati superati brillantemente senza strascichi.

Il motto della squadra, infatti, “non si attraversa il mare stando fermi sulla spiaggia a guardare le onde”, rende bene l’idea con quale atteggiamento e grinta capitan Bandini e compagne hanno affrontato, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, questo campionato senza mai perdere la lucidità e la voglia di lottare per il raggiungimento della meta prefissata. “Siamo molto soddisfatti – dice Dania Fabiani, presidente del Volley club Le Signe e a nome di tutta la dirigenza – per il risultato, l’atteggiamento e il comportamento delle ragazze e orgogliosi ringraziamo le atlete della prima squadra per l’impegno profuso che, al di là della vittoria, incarna lo spirito con il quale ormai da molti anni la dirigenza porta avanti con tanti sacrifici, comunque ben ripagati, lo sport della pallavolo sul territorio cercando di dare alle proprie atlete un luogo sano, fatto di principi altrettanto sani, dove vivere lo sport con passione, sana competizione ma anche quella leggerezza che lo sport sa regalare. In bocca al lupo per il prosieguo della stagione a loro ma anche a tutti i gruppi ancora impegnati nei rispettivi campionati perché, al di là delle vittorie, tutte le squadre che con impegno e passione portano avanti la pallavolo con il Volley Club Le Signe danno lustro alla società e sono motivo di orgoglio”.

Complimenti che arrivano anche dal consigliere federale fiorentino della Fipav Toscana Gianni Taccetti che approfitta dell’occasione “per stimolare i sindaci di Signa e Lastra a Signa ad aiutare in questo momento non facile per lo sport questa realtà sportiva tutta al femminile presente sul territorio delle Signe dai primi anni ’70 e che ha dato tanti significativi risultati in campo sportivo e sociale”.