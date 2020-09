“Ci s’è fatta, adesso avanti tutta”: inaugurata la nuova sede della Fratellanza Popolare di San Donnino

CAMPI BISENZIO – E’ stato il (commosso) presidente della Fratellanza Popolare, Alessio Ciriolo, a chiudere gli interventi che hanno preceduto la benedizione, a opera di don Gilberto Shahzad, parroco di San Donnino, e il taglio del nastro della nuova sede dell’associazione dopo i lavori di ampliamento, realizzati con il contributo del Banco Fiorentino, rappresentato nell’occasione dal direttore della filiale di San Mauro, Francesco Tozzi. Ciriolo che ha voluto ricordare “quando eravamo in tre a girare per il territorio (citando Lucia Chieffo e Marco Benevento, n.d.r.) e nessuno ci prendeva in considerazione. Oggi, invece, siamo arrivati a fare tutto questo. Anzi, ci s’è fatta, adesso avanti tutta”. Prima di lui erano intervenuti don Nicodemo Delli, parroco di Capalle e colui che, negli anni Settanta, ha fatto nascere la Fratellanza Popolare, Patrizio Ugolini, coordinatore dell’area fiorentina delle Pubbliche Assistenze, l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi e il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che ha voluto fare un forte richiamo “al senso di comunità che, a Campi, è alla base della nostra vita quotidiana”. E se i festeggiamenti per l’inaugurazione della sede di via delle Molina (“Da sogno a realtà”) erano iniziati con un dibattito sul tema “Covid, passato, presente e futuro) al quale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente nazionale di Anpas e noto virologo Fabrizio Pregliasco, il presidente regionale di Anpas Dimitri Bettini, l’assessore Stefania Saccardi e il presidente di Farmapiana, Francesco Lotti, il momento più atteso era sicuramente quello del taglio del nastro, affidato a Franca Tempestini, la volontaria… con più servizi alle spalle. Con le lacrime agli occhi ma anche con un sorriso, uno su tutti quello del presidente Ciriolo, che aveva il sapore dolce della soddisfazione e della contentezza. Adesso i festeggiamenti proseguono per quindici giorni per concludersi domenica 27 con l’inaugurazione di una nuova ambulanza.

(Fotografia Luca Fanfani)