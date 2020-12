“Ci sposiamo?” incontro online con l’avvocato sulle differenze tra matrimonio coppie di fatto

CALENZANO – Prende il via il 21 gennaio il ciclo di incontri per genitori promosso dal Comune e dall’associazione Sale in Zucca nell’ambito del progetto “Cosa fa la differenza?”. Quattro appuntamenti per parlare di sessualità, autolesionismo, bullismo e disturbi dell’alimentazione. Gli incontri saranno guidati da Cristina Pratesi e si terranno nella nuova sede dell’associazione in via […]